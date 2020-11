Horóscopo del 17 de noviembre – Recibirás una sorpresa que te llenará de energía

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : retomas fuerza, inicias una nueva etapa y posiblemente algunos notarían tu cambio. Cuando eso suceda, no te asombres que algunos comentarios variados lleguen a tu oído. Estarías preparado para recibir cualquier clase de comentario, pues con seguridad te encontrarías mucho más fuerte que nunca. Lo anterior tiene mucho más sentido, pues la Luna se encuentra en creciente y con buena vibración para que todo salga adelante hoy.

Energía general: los ánimos no siempre son los más amables contigo, pues quizá en determinado momento podrías pensar que las cosas no mejoran como quisieras. A pesar de ello, el sextil que se observa entre Neptuno y Plutón, te daría buena energía para que tengas las motivaciones que requieres antes de lo previsto.

Enfócate de nuevo en lo que habrías dejado en el pasado, es un buen día para que el tránsito de los signos de Sagitario a Capricornio, deje en tus manos la oportunidad, de cambiar el rumbo de tu vida. Es probable que te hayas sentido un tanto comprometido con una persona, por ser amable o cordial. Pero si consideras que no estás preparado para cumplir con lo que prometiste. Sé honesto y dilo, antes de que sea demasiado tarde.

Tienes muchas maneras de pensar, pero constantemente te cuesta trabajo enfocarte en una sola. Por ello tendrías el número cinco en regencia, que equilibra pensamientos, sentimientos y buenas vibraciones para que las cosas sean mucho más claras para ti. Sobre todo, en el aspecto financiero que, si bien no ha sido el mejor del año, podría mejorar sin dudarlo.

Energía general: mientras haya vida, habrá las ganas para cambiar lo que consideres que no es importante para ti. Seguramente la Luna, estaría siendo mucho más consecuente contigo. Su energía está llena de vitalidad y te quitaría algunos aspectos negativos, pues tienes ganas de emprender de nuevo un proyecto en particular que no se habría dado la oportunidad en días anteriores.