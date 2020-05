Horóscopo del 17 de mayo | La energía cósmica trae abundancia

Esta vibración del infinito nos proyecta a pensamientos cada vez más profundos e intensos. No cargues en tus hombros los problemas financieros ajenos porque en lugar de estar viviendo tu vida estarías viviendo la de ellos y esto te causaría estrés y complicaciones de salud, ya que durante este ciclo de planetas retrógrados hay una fuerte tendencia a descargar las responsabilidades en los hombros de los demás. Cada signo, cada elemento, está bajo ese efluvio como veremos a continuación.

Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea telúrico, del elemento tierra , entonces este domingo no te asombres si quien menos pensabas se interesa en ti pues ahora estás envuelto en una onda muy seductora que tanto hombres como mujeres reciben y electrifican aunque no te lo parezca.

Si debido al tránsito retrógrado del planeta del amor, Venus, alguien se aleja de tu vida ¡mejor, señal que no te convenía! Otros se acercan y será mejor.

Toma cualquier cambio en tu cuerpo como un aviso y no dejes de efectuarte tus evaluaciones médicas, particularmente ahora que nos encontramos bajo la amenaza de la pandemia.

Para los nativos del elemento aire , es decir Géminis, Libra o Acuario y has estado preocupado por falta de empleo o por un despido reciente, esta segunda quincena de mayo se abre para ti el tiempo de las realizaciones.

A partir de este ciclo planetario te sobrará el trabajo y no sufrirás por razones laborales. Tu entusiasmo e intuición asociados a la versatilidad y agilidad mental tan característica de los signos de tu elemento aire te ayudarán en todo.

Finalmente los nativos del elemento agua , Cáncer, Escorpión y Piscis, lo que una vez sucedió ahora no tiene por qué repetirse en cuanto a un mal negocio, ahora sabes qué hacer.

Las gentes negativas y malagradecidas solamente traen problemas y te complican tu día. El tránsito planetario retrógrado que está ocurriendo tiende a causar confusión, pero si mantienes tu mirada centrada en tus metas y caminas resueltamente hacia ellas no tendrás nada por qué lamentarte. No sigas calentándote la cabeza con algo que pasó y ya no tiene remedio.