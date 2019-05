Horóscopo del 17 de mayo | Cuestiones que te traerán inquieto

Ahorra tus recursos y no empieces a comprar cosas de manera impulsiva porque te endeudarías y complicarías tu situación económica. No es el momento de hacer cosas atrevidas en materia financiera sino ser prudente y conservador en todo.

No te inquietes, en este período de planetas retrógrados, que se está desarrollando en esta segunda quincena de mayo, tienes frente a ti toda una semana llena de energía y posibilidades que debes aprovechar al máximo para no dejar pendiente lo que sabes es importante para ti. Un aviso: no olvides la influencia retrógrada de Júpiter y Saturno que crean ciertas demoras en tus asuntos así que obra prudentemente en todo momento.