Horóscopo del 17 de febrero | La Luna te invita a ser más activo

Hay dinero en tus gestiones así que ponlas a funcionar y no te limites dudando o vacilando pensando si van o no van a dar resultados. Una buena idea te ayudará a contactar a la persona adecuada en cada momento y situación y te asombrarás de las respuestas, positivas, que recibes.



Si tu signo es del elemento fuego, tales como lo son Aries, Leo y Sagitario, cuidado con los impulsos descontrolados ya que pronto vas a recibir muy buenas noticias dentro del terreno amoroso. El impulso que te llega procedente del tránsito de la Luna tiende a volverte muy temerario o atrevido, lo cual es bueno para cuestiones del amor, pero algo peligroso si de dinero o negocios se trata. No te compliques con detalles ni situaciones pasadas y goza en estos momentos la relación sentimental presente o el estado anímico en el que puedas estar puesto que si te lamentas por lo que no puedes resolver no habrás solucionado nada en general.