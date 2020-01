Horóscopo del 17 de enero | Deseos por todas partes

¿Qué puedes esperar este viernes en tu elemento zodiacal? Veamos: si eres nativo de un signo del elemento fuego , tal como Aries, Leo o Sagitario, utiliza más tu agenda y tus controles para no agobiarte con exceso de trabajo. Pon las cosas en perspectiva y verás como en pocos días logras organizar tu buró y tus asuntos.

No quieras hacerlo todo hoy, ve realizando todo paulatinamente. Hay un aire de desconcentración en tu aura y tiendes a la distracción y tal vez colocar en un lugar erróneo una tarjeta de crédito que podría usar otra persona, extraviar algún objeto y luego culpar a otros de su pérdida. La palabra clave es atender muy bien lo que haces.



En el caso de los signos telúricos, o sea, si tu signo es Tauro, Virgo o Capricornio, estás en un tono realista y resuelves lo que a otros les resulta difícil. Has estado dudando sobre lo que debes o no debes hacer relacionado con cierta amistad que te está importunando demasiado con sus exigencias extemporáneas. Es bello y noble gesto ayudar a los demás, pero no cargar sus problemas sobre tus espaldas ya que cada persona debe aprender por sí misma el valor de asumir la responsabilidad ante los actos que cometa.