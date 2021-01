Horóscopo del 17 de enero | Avanza, sigue adelante

Comienza el día con el trígono entre Venus y Urano, particularmente contrastante pues mueve emociones importantes en ti, para que el equilibrio crezca.

Continúa la Luna creciente y Piscis en regencia, dispuestos a sanar todo lo que se encuentre a tu paso para avanzar de forma inmediata.

Sería importante que conozcas la energía del número cinco en regencia, que particularmente protegería tus bienes. Es un buen momento para que hagas lo consecuente con tal de salir adelante.

Signos de Fuego

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: es un momento decisivo, posiblemente guardes algunas habilidades solo para usarlas en momentos como los que podrían ocurrir hoy.

Quiere decir que de pronto querrían poner a prueba tu inteligencia, pero tendrías la capacidad de demostrar, que tienes mucho para dar. Por ello es que el trígono entre Venus y Urano, te ayudaría a culminar con lo que te bloquee.

Energía general: deseoso estarías de saber qué resultados has obtenido durante el tiempo en el que has persistido y hecho lo correcto para ver como Piscis te ayuda a que puedas sentir que lo que has hecho vale la pena al mil por ciento.

Una ocasión como pocas tendrías en este día, con altas posibilidades de sentirte orgulloso por los pasos que emprendes no dudes ni por un minuto, que tendrías una extraordinaria energía. Es la Luna creciente que te haría sentirte en equilibrio, pues oportunidades es solo lo que se vislumbra en todo lo que emprendes hoy.

A paso firme es como estarías yendo hacia la prosperidad, es el número cinco de la suerte el que te mantendría en un maravilloso camino, que solo augura un buen destino y que contemplaría el hacer cosas provechosas para ti.

Signos de Tierra

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: creías que las cosas no serían tan sencillas como parecen ahora que te habrías dado cuenta, que tienes la suficiente paz mental como para enfrentar cualquier tormenta que pudiera atravesarse frente a ti. La Luna creciente tiene la energía suficiente como para que puedas sentirte en calma terminando una serie de tareas.

Energía general: constancia es la que se asoma por la ventana para ti, quiere decir que por fin te sientes lo suficientemente responsable como para que veas que todo comienza a tener un mejor sentido con el transcurso del día y que Piscis es partidario para que puedas lograr ese cometido.

Comenzarías a sentir que todo tiene un sentido más congruente para ti, después de que por un tiempo no tuviste tantas opciones como ahora.

En cualquier momento y de cualquier manara, verías cómo una energía oculta en el trígono entre Venus y Urano, sería lo suficientemente grata como para que comprendieras todo.

No descuides en ningún momento aquello que has comenzado a emprender, a pesar de que tengas una sensación, de que al no ver prosperidad en corto tiempo desistas, es ahora el número cinco de la suerte el que pretende que te vuelvas a sintonizar con tus deseos de fortuna.

Signos de Aire

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: profundas serían algunas emociones en este día, cualquier ejemplo de pérdida en tu entorno estaría siendo simplemente para que valores lo que tienes y no eches de lado todo aquello que has forjado con esas personas que quizá ahora no ves tanto. Por ello es que Piscis sería una energía sumamente importante, dejando que te orientes hacia valorar tu alrededor.

Energía general: considerando que tienes la oportunidad de ver que todo comienza a sentirse mucho más claro para ti después de una conciliación, simplemente agradecerías no caer de alguna manera en bajas sintonías de energía. Por el momento, tendrías que dejar que la Luna creciente, deje su fuerza de avance en ti para que puedas liberarte de ataduras.

A toda velocidad se te observa que tienes la tranquilidad frente a ti, si consideras que alguna persona estaría perturbando tu estatus de calma, entonces harías lo necesario para que dicho caso no sucediera con el trígono entre Venus y Urano.

Podrías tomar en consideración, que el número cinco como número de la suerte te haría sentir mucho más prominente de pensamientos positivos sobre como estabilizarías tu economía. Has quitado la piedra y lodo que de frente se te manifiesta y estarías mucho más claro sobre lo que quieres hacer hoy por tu bienestar financiero.

Signos de Agua

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: es indispensable siempre tener un plan B, pues a pesar de que vayas seguro sobre lo que estás haciendo para crecer, no dudarías que de pronto algunos inconvenientes pueden surgir a pesar de que parezca que son de la nada. Es Piscis en este caso, el que te daría las herramientas para que salgas de dicho paso.

Energía general: vences cualquier cantidad de problemáticas y por ello serías mucho más seguro sobre tus pasos que ahora se convierten en grandes avances. Pero es momento también de tomar las riendas de aquello que, con apariencia, se habría salido de control. Con la Luna creciente en su ascendencia, podrías tener todo lo necesario para que vieras la grandeza de ti.

Ha sido una época difícil en muchos sentidos durante los últimos meses, por ello es que podrías sentirte preparado para liberarte de las cargas pasadas y hacer mucho más por tu presente, comenzando con el trígono entre Venus y Urano, que sería la llave para abrir tus pasos hacia un cambio completamente radical.

La iniciativa es fundamental para poder hacer todo lo que quieras más claro y sobre un buen camino de éxito. Al tener dicha proactividad, no dudes por ningún momento que tienes ahora todo mucho más claro para ti con el número cinco de la suerte par que puedas recibir, lo que has ganado por tu arduo trabajo.

