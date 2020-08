Horóscopo del 17 de agosto | Cuidado con esos impulsos inesperados

Energía general: casa, es uno de los temas que probablemente te mantienen al extremo, o completamente en una familia muy pegada o en desapego total, no existirán medias tintas, a pesar de que la calma pueda vibrarse cerca de tus familiares más cercanos, te sientes invadido, pareciera de locura, pero no eres el único que se encuentra bajo esta circunstancia hoy.

No es lo mismo sentirte en desequilibrio, que provocarlo, hoy mejor que nunca tus palabras y pensamientos resuenan en el universo respondiéndote de manera inmediata, probablemente podrías estar exagerando ligeramente sobre asuntos que no son completamente competentes hacia ti, no utilices tus malestares como opción para llamar la atención.

Has sido muy tolerante, pero eso no quiere decir que tendrás que soportar todo lo que no te gusta, el trabajar para una empresa o en sociedad, puede tener ciertas reglas que si no estás dispuesto a asumir, puedes pensar en retirarte para buscar lo que te haga feliz, pues podrías llegar al límite que afectaría físicamente tu salud.