Horóscopo del 16 de septiembre | Estarás más amable y compasivo

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Menguante

Iluminación: 1%

Signo de influencia: Virgo

Carta del Tarot: El Mundo de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

La luna está en su luminosidad más baja compartiendo la energía con Virgo como signo regente; se añade la carta del Mundo de frente, razón por la cual te mostrarás más amable y compasivo con quienes menos piensas. Busca la manera de mantenerte al margen de quienes han sido hostiles, no es necesario que estés frente a ellos para decírselos.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: la energía se pone a tu favor sobre todo porque Virgo se encuentra vigente como signo regente. No estás hecho para fracasar en ningún momento, te sientes lo suficientemente fortalecido como para no darte por vencido a pesar de que las cosas se pongan en tu contra. Debes reconocer que a veces necesitas ayuda.

Energía general: te muestras auténtico cuando quieres hacer nuevas propuestas en cualquier ámbito, en sí, tienes esa habilidad para que puedas demostrar que eres más de lo que aparentas. Utilizas tu imaginación para mejorar cada palabra y aspecto de tu vida, pones todo bajo la razón, pero no te sientas tonto cuando no funcionen todas las cosas a tu favor.

Verás más allá de lo que otros pueden, cada elemento tiene una fortaleza natural ante los pasos que se dan en el mundo, por eso como signo de tierra y Virgo como regente del día, tienes mayor fortaleza para ponerle raíces a tu fuerza física. A veces piensas que nadie te hace caso y te sientes en desolación, pero cuando quieres ayuda, no dejas entrar a nadie. Decide en realidad que postura tendrás de ahora en adelante para que no te vean como una persona incongruente.

Llegarás a la meta, de eso no tengas duda, hay una serie de ideas que vienen a tu mente sin control. Por un momento piensas que no sabrás que hacer con cada una de ellas, pues tratas de promover tu talento sin rumbo seguro. Correrás como caballo desbocado hacia tu fortuna, tratas de hacer de todo a pesar de que no todo funcione como debe, pero de algo debes tener seguridad, si te mantienes de ese modo, la fortuna llegará.





Las hojas de guayaba ¿imán de buena suerte? Cargando galería



SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: Virgo es uno de los signos regentes con más calma para tomar decisiones sensatas, pondrás en claro lo que necesitas hacia tu familia, es tiempo de reconciliaciones y no lo contrario. Enfócate primero en tus necesidades antes de entrar en contradicciones, pues puedes estarte quejando por cosas que tú decidiste y no te impusieron.

Energía general: hablando precisamente de tu familia, logras mantener acuerdos, sobre todo, cuando piensan que no estás prestándoles atención. Te enfocas de manera obsesiva en tus responsabilidades y eso puede estar creando inseguridades entre los que te quieren, pues sienten que no atiendes a nada que no sea tu propia vida. Intentarás poner un equilibrio, recuerda que eres parte de un todo y con ello sentirás más conexión con tu entorno.

Intentarás quitarte de la mente todo aquello que te mantiene en tristeza, probablemente en algunas ocasiones te ha generado problemas físicos. Por ejemplo, directamente en tus brazos, si has sentido ese cansancio interminable, es momento de un descanso. Muchas personas te lo dicen y en realidad a pocos les has hecho caso, pero tienes que tomar en cuenta que es una sugerencia sana.

Te han contado una serie de anécdotas o experiencias que podrían generarte temor, en cuanto a la economía se refiere. El mundo está de cabeza y todo se siente como si no pudieras tener la oportunidad de salir de una situación financiera difícil. Usarás todo tu tiempo para mantenerte en calma y buscar soluciones inmediatas.





Los mejores amuletos para un Virgo Cargando galería



SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: como signo de Aire, estarás rodeado siempre de indecisiones, es una característica de tu elemento. Contempla el encontrar un espacio para relacionarte con personas intelectuales, para que adquieras mayor conocimiento y puedas hacer lo que te plazca con tus sueños e ilusiones.

Energía general: combinarás algunas cosas importantes en tu vida para sentirte que la motivación regresa a ti. Para todos ha sido una situación complicada, está el mundo a punto de salir a una nueva etapa de convivencia, comienza por adaptarte. La inteligencia es una de tus características más notorias, utilízala a tu favor.

Hay una mezcla de actividades que realizarás en un periodo corto para sentirte revitalizado. Dentro de esas actividades, encuentras aquellas que tienen que ver con el contacto con la naturaleza, necesitas de ellas para que puedas encontrar salud, a través de la respiración o el sentirte en contacto con la Tierra.

Recomendarás a una persona que consideras menos aventajada que tú, para un trabajo u oficio a corto plazo. Te sientes reconfortado al ver que cumple cabalmente con el trabajo sin necesidad de estar al pendiente de quedar mal con el recomendado. Por lo tanto, la fortuna te sorprende, pues por cada acción beneficiosa que tienes, todo se regresa multiplicado.

Estarás un poco controlador



SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: las personas son muy complicadas, por mucho que consideres que estás haciendo las cosas bien, no faltará quien intente hacerte caer. Todo lo que sucede en el día, tiene que ver con el tránsito lunar, pues se encuentra una nueva etapa por comenzar y enfrentarás todo lo que sea necesario para encontrar respuestas del pasado.

Energía general: es un día en el que existirán algunas dudas sobre las decisiones que tomaste, te están invadiendo ideas erróneas, pues ya comprobaste que todo lo que habías hecho era favorable, pero los resultados no son los que quieres. Te enfureces por cosas que no son realmente relevantes. Ahí es donde está actuando la energía lunar, para provocarte inconformidad.

Por un momento consideras que estás completamente cansado, has hecho demasiado por otros sin dejar espacio para ti. A veces consideras que es rebeldía la actitud que manifiestas, en consecuencia tu conducta se convierte en negativa. Necesitas encontrar una manera de sacarla de tu sistema para que no te sientas fuera de lugar más adelante.

Habías tenido una extraordinaria racha económica y de pronto se ha pausado, no necesitas ser muy inteligente, para darte cuenta que has gastado en lo que no es debido. A pesar de que te cuesta trabajo aceptarlo, logras recuperarte para no engancharte con el pasado.