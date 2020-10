Horóscopo del 16 de octubre | Toma más en serio las cosas

Energía general: no necesitas ser sabio para darte cuenta cuando una persona está cerca de ti por conveniencia. Tienes ángeles en tu camino que te abren los ojos de pronto, para ello la influencia de Libra en luna nueva, hará que no claudiques a pesar de que sientas que nada te sale bien.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: no es necesario darse cuenta que te has llenado de muchas cargas por querer cubrir algunas necesidades que no te corresponden. Ahora entenderás, que por mucho que intentes controlar todo, no siempre se puede. Por ello dejas que la influencia de la Luna en Libra, haga lo necesario para que tengas la paz correspondiente y así no te sientas en desventaja, cuando quieras realizar nuevos caminos.