Horóscopo del 16 de noviembre | Un día de mucha actividad

El número cuatro entra en regencia, pon atención a no perder dinero en gastos innecesarios.

Energía general: existe un trígono entre el Sol y Neptuno, lo que indica que tengas más armonía de la que habrías pensado. Ahora es un buen momento para que todo tenga mejor sentido. Si por alguna razón no habrías comprendido que todo estaría de tu lado. Hoy es el día indicado para ello.

Sagitario entra en regencia y con él, la oportunidad de crecer en muchos aspectos. Primordialmente, deja que todo se ponga a favor, no le temas a lo desconocido, si por alguna razón habrías dejado de hacer algo por temor al resultado. Hoy disiparías tus dudas.

Energía general: cuesta trabajo tener paciencia, pero no en un día como este, donde posiblemente todo se encuentre mucho más a tu favor que en contra. Hoy podrías observar que la Luna creciente encuentra lo mejor de su luminosidad, para que tengas a la mano todo lo que posiblemente te haga sentir en prosperidad.

Llénate de buena energía, tienes todo a tu favor, por ello estarías sintiendo la regencia del trígono entre el Sol y Neptuno que ahora augura para ti buenas vibraciones. Déjate llevar por tu instinto, no todo es necesariamente negativo.

Hay opciones de cambiar de trabajo, pero no estarías completamente convencido, lo que puede suceder de pronto es que te enfoques en lo que es debido y que intentes cambiar tus perspectivas. El número cuatro regentes te daría muchas oportunidades de crecer, por ello mantente atento a lo que pinte una oportunidad.

No dudes en ningún momento que tienes el talento para hacer que todo permanezca a tu favor. Es cuestión de mirar a profundidad lo que no has podido realizar para tomarlo en cuenta de nuevo.