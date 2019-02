Horóscopo del 16 de febrero | Vibra un tono muy perceptivo

Este sábado 16 de febrero de 2019 la Luna está en Cáncer con la vibración numerológica del tres. Todos los planetas están directos. Se abren nuevas puertas de comunicación en tu vida.

Aplicando la tenacidad con la intuición lograrás superar los obstáculos presentes en tu realización personal y en los trabajos realizados a nivel doméstico o casero. Te aguardan éxitos en tu vida laboral y en el desarrollo de tus relaciones interpersonales.

¡Mañana lo hago!: los peligros de la procrastinación y tu signo Cargando galería



Si eres nativo del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, no te agobies por lo que escuches. Tal vez te estés preguntando ¿esa persona me quiere o está fingiendo? ¿Cuál será la realidad de sus sentimientos? Felizmente descubrirás la verdad en medio de la confusión y podrás tomar decisiones adecuadas que te ayudarán a disfrutar un próximo fin de semana esplendente. Lo que pudo haberse convertido en un problema debido a una mala interpretación o un chisme se transforma en motivo de regocijo entre ambos y te alegras de no haber dicho esas palabras que luego habrían complicado tu realidad sentimental. La prudencia siempre paga bien.



Si tu signo es del elemento tierra, como lo son Tauro, Virgo y Capricornio estás entrando en una etapa de mucha sensibilidad, inclusive de susceptibilidad. Ve preparando las condiciones para estos próximos días pues con el inicio de un nuevo ciclo planetario se te van a abrir puertas de oportunidades por las cuales debes entrar para sacar adelante tus asuntos económico

s y laborales. En estos próximos días recibirás un ingreso inesperado, separa para regalarte algo, mimarte, te lo mereces. Si no haces así el dinero se irá entre una cosa u otra y luego te preguntarías por qué no me rinde y dónde se metió. Estás viviendo una etapa nueva en tu vida y en pocos días empezarás a cosechar el fruto de tus esfuerzos.



ESCUCHA EL PODCAST PARANORMAL:



Las psicofonías más siniestras grabadas en Estados Unidos





En el caso de los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, durante este ciclo astral estás muy bien auspiciado sobre todo en cuestiones laborales asociadas a negocios por cuenta propia ya que ahora la Luna te ayuda a concentrarte más en tus necesidades y separarla de tus deseos. Los cambios de fortuna están íntimamente ligados a planes de recreación. Unas vacaciones, una fiesta o actividad social importante te pondrán en contacto con gentes a las cuales impactarás y te ayudarán a desarrollar mucho tu economía. Espera una llamada telefónica, un contacto que surge inesperadamente y te coloca en el camino del romance, nuevamente.

Finalmente, los signos del elemento agua, como lo son los nativos de Cáncer, Escorpión y Piscis hay una novedad para ti. Si en estos momentos tienes pareja o estás iniciando una relación sentimental evita hablar lo que pasó una vez contigo en una situación similar porque para disfrutar la vida es menester olvidar y seguir adelante. Un tiempo excelente para que acudas a tu médico y te hagas la evaluación correspondiente si no te la has hecho pues una buena revisión médica te ayudará a mantenerte s y fuerte durante los próximos meses del año 2019 que hace poco comenzó. Ciertas cuestiones inestables están comenzando a materializarse de una forma concreta dentro de tu vida laboral. Si no tienes empleo, no te preocupes ya que a medida que se desarrollen estas semanas te encontrarás en una mejor situación.

Y para saber más entra ahora mismo en la página de Univision Horóscopos y busca tu signo.