Horóscopo del 16 de agosto | Podrás resolver algunas de tus preguntas constantes

PRONÓSTICO DEL DÍA El presente día marca una gran influencia del signo regente en Cáncer y la carta del ermitaño, así como la luminosidad lunar, todo lo que suceda hoy, se relaciona lo mejor que has adquirido de algunos días a la fecha, en definitiva, podrías resolver algunas de tus preguntas constantes, pues la carta indica que adquieres sabiduría través de la reflexión.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : sin importar donde te encuentres, el día se encuentra lleno de cosas buenas, pues practicarás una serie de actividades que no pensabas siquiera que serían relevantes para ti, pero por una razón, personas que te aconsejan llevar a cabo actividades simples en casa, hacen que la motivación regrese a ti, como por ejemplo armar un simple rompecabezas.

Energía general: te conviertes en lo que piensas, no es tan filosófico como parece, pero tus pensamientos serán tan relevantes como tus acciones, es determinante que pongas en tu mente a esas relaciones de amistad, amorosas, de familia o trabajo como buenas relaciones para lograr tus metas u objetivos en un día como hoy.

El problema generalmente de lo que no sucede en tu vida, se debe a las constantes quejas que llegan a ti por donde quiera, te enfocas a veces en el proyecto incorrecto, si piensas en las cosas que no quieres, atraes lo contrario para ti.

En este caso, el no sentirte sano, pero parte del pronóstico del día, anuncia que comenzarás con cosas simples para sentirte más relajado y sano.

Es un día lleno de concentración, estás tomando tu tiempo para que puedas llevar tus ideas a cabo de una manera más clara, a pesar de que has tenido consecuencias por parte de quienes te critican, hoy podrás pasar de frente pues realmente nadie hará que no logres tus objetivos en un día como hoy.

SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : predominarán pensamientos de soledad, pero no por ello te centrarás en ellos, por el contrario, el día se encuentra apacible, muestra la oportunidad gracias a la carta regente, el signo de agua y la luminosidad lunar, a encontrar uno de tus más profundos deseos, estando simplemente en tu cuarto o en un espacio para ti.

Energía general: el hecho de que a veces no entiendas precisamente por qué algunas personas resultas más irritables para ti, que otras, no quiere decir que siempre tendrás pensamientos hacia ellos, principalmente porque el día, te ayuda a separarte de quienes últimamente te llenan de preocupaciones, a aquellos que son tus guías.

Ejercerás una actividad propia para hacer que reconfortes tu salud, por lo general, todo lo que te hace sentir en debilidad, es por preocupaciones pasadas, que se van acumulando día con día y se han hecho un hábito para ti, pero si te llenas de la energía tan particular de hoy, lograrás cambiar algo para siempre.

Todo lo que en su momento pareciera que se había bloqueado en cuanto a tus relaciones laborales, podrás controlarlo a través de tus buenos resultados, a pesar de que constantemente te habías sentido con bajas emocionales que no te daban la oportunidad para sentir que inicias de nuevo, no será hoy el día para retomarlas, sino para alejarlas y tener la gratitud de tu lado para obtener el empleo o el proyecto deseado.



SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: tus emociones pareciera que se encuentran dentro de una lavadora, todo lo que has estado deseando constantemente, podría verse afectado por la perspectiva con la que has tomado tu día a día, la luna indica una baja energía, pero no será predominante, hoy más que nunca, lo que sientes, será lo que hará un cambio real.