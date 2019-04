Horóscopo del 16 de abril | Ten mucho cuidado con tu dinero

Si eres uno de los nativos del elemento tierra que está desempleado no te agobies, sigue insistiendo, busca, llama, indaga y no te des por vencido. Ten mucho cuidado con los timos y las ofertas que aparentemente ofrecen mucho, pero son estafas, sobre todo de firmas que te piden dinero para negocios muy buenos. Antes de caer en la trampa cerciórate muy bien de su legitimidad, llámalos por teléfono, visita sus páginas de Internet, consulta con el buró de comercio. Cuando las cosas se hacen con buenos deseos y amor generalmente siempre salen bien, por eso es tan importante que pongas tu entusiasmo en todo lo que debes hacer este día, aunque tal vez no te agrade del todo ya que no tiene sentido estropear tu semana con una actitud amargada o agria lamentándote por lo que no puedes resolver ¡y tienes que hacer a pesar de todo!