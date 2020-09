Horóscopo del 15 de septiembre | No culpes a los demás por lo que te ocurre

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: menguante.

Iluminación: 6%

Signo de influencia: Leo en tránsito a Virgo.

Carta del Tarot: El Juicio de cabeza.

PRONÓSTICO DEL DÍA

El tránsito de los signos indica que el día se verá en dificultades, posiblemente es la baja luminosidad de los signos la que haces que no puedas concentrarte. No te enfoques en culpar a los demás de lo que suceda hoy, pues todo lo que se pone en tu contra no es necesariamente parte de lo que hagas, sino de lo que tienes que aprender.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: la carta del Juicio te hará que aprendas de todo, se trata de que en cada cosa que hagas en el día te sientas lo suficientemente flexible como para que puedas adquirir el conocimiento que necesitas. Tienes muchas cosas por decir, pero a veces es mejor mantenerse callado si es que en realidad quieres avanzar.

Energía general: no habrá modo de que otros cambien tu energía si tú no lo permites, muchas veces quieres poner en el exterior, justificaciones que no son reales. Prepárate mucho mejor para poder dirigirte correctamente hacia quienes no te escuchan, pero deberás ser más inteligente, pues tienes la habilidad para hacerlo.

Tienes una capacidad de resistencia muy fuerte, por más enfermedades o padecimientos que han tratado tumbarte, has logrado salir de cada uno de ellos. No te confíes demasiado, pues a vece s podrías parecer demasiado arrogante. Considera que el cuerpo no es de plástico y los excesos te cobran facturas altas.

Vas contra todo lo que se avecine para defenderte de quienes consideres que han estado en tu contra, por eso es necesario que tengas los argumentos para defender tu dinero sin importar la tempestad. Tu atención es fundamental para que no puedas sentirte en desventaja, tu inteligencia es extraordinaria, sabrás de lo que eres capaz una vez que los obstáculos se pongan frente a ti.





SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: debes ser mucho más mesurado al momento de expresarte con otras personas, la luna indica que quizá no tengas filtros al tratar de decirle lo que piensas a los demás y eso podría ponerte en desventaja cuando quieras negociar. Es importante adaptarte al ambiente, no lo contrario. Intenta ser más paciente a pesar de que te cueste trabajo.

Energía general: las relaciones humanas son tu fascinación, para algunas cosas eres verdaderamente hábil en cuanto a comunicación con otros se refiere, pero para algunas otras, no te consideras adaptable como para poder conectarte con las emociones de los demás. Tienes mucho por hacer en un día como éste, comienza con aquellos que tienes tiempo de no comunicarte para poder limar asperezas.

Debes luchar para poder mantener tu energía y tus pensamientos conectados, es común que te sientas dividido emocional y mentalmente. Por eso debes ser mucho más congruente, no siempre tienes que ser exacto y perfeccionista, serás cada día más sabio si entiendes la misión que tienes que cumplir en esta vida.

Una de las cosas que te mantienen en mejor condición económica, es que siempre buscas la manera de tener una superación personal sin importar lo que tengas que hacer. Es un día en el que podrías sentirte enjuiciado, cuando en realidad todo lo tienes a favor de tu dinero. Es ley de vida que el esfuerzo que realices, tendrá su recompensa cuando tenga que ser.





SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: a pesar de que la influencia planetaria se puede poner en contra de un individuo, logras mantenerte a pesar de los tropiezos o baches que surjan frente a ti. El tránsito que hoy surge entre Leo y Virgo, te mantiene con un ánimo inestable. Tienes que aprovechar todo lo que tienes a favor, debes tener la seguridad de que eres una persona con la sabiduría suficiente para recibir lo que te corresponde.

Energía general: de ser posible, has todo lo que puedas para dejar en los demás un buen sabor de boca, sin importar lo que muchos opinen de ti, la verdad es que tienes de donde ser un ejemplo a seguir. Nunca faltará quien no crea en que lo eres, pero para eso tienes a muchas personas que lo corroboran y con ellas es más que suficiente.

Has dado pasos agigantados por qué no temes al éxito, generalmente haces cosas extrañas que a otros los mantienen atentos hacia ti, pues consideran que eres una persona que no encaja con la sociedad. Eres solo tú quien tienes que considerar que todo lo que hagas es importante y no necesariamente, ser lo que otros opinen. Agradece cada cosa que recibas y avanza sin voltear.

La ambición se considera muchas veces una manera soberbia para poder adquirir todo lo que te has propuesto, pero en realidad depende de la energía que pongas en ella, para saber si lo haces por pasión o por lastimar a los demás sin importar las consecuencias. Te sentirás mucho más conectado con tu fortuna, sobre todo porque tomas el lado del éxito personal como un reto y no como una manera de tumbar a otros.

SIGNOS DE AGUA (Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: se mezclan varias energías entre la carta, la luna y la transición de los signos como para que te sientas con la seguridad de no sentirte como un campeón cuando te has enfocado en lograr metas mucho más grandes que el común. Has creído en muchas ocasiones que te esfuerzas demasiado sin ver los resultados inmediatos, pero tendrás la paciencia para superar tal pensamiento.

Energía general: a veces piensas que por todo lo que haces tienes que caerle bien a los demás, pero en realidad es por tu sentimiento de bondad más que por el de querer llamar la atención. Concéntrate, habrá personas a tu alrededor que sentirán que todo lo que diste por ser buena persona, después se considere una obligación.

Precisamente cuando sientes que los demás te dejen de hablar de un momento a otro, es señal de que has avanzado, considera que no estarás cerca de quien te quite la energía. Tómate tu tiempo para tener en consideración a quienes siempre están contigo y apreciar lo que te han dado constantemente.

Creerás que es una broma cuando te enteres que lo que has hecho con constancia, tendrá un resultado más grande de lo que estabas esperando. Quiere decir que estarás rodeado de fortuna si sabes enfocar realmente tu perspectiva. Más afortunado no puedes ser, por donde quiera que lo quieras comprender, estás en realidad con mucha buena energía y se notará en cada paso que das.