SIGNOS DE FUEGO (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : para ti es necesario que sepas que no siempre tienes que buscar a la razón para que todo tenga sentido. Es la luna la que te da posibilidades de conexión con tus emociones y así logres el equilibrio integral en ti. Si bien no todo es próspero y relajado, hoy será diferente.

No te preocupes si crees que no tienes en la mano lo necesario para sentirte seguro en cada paso que das, es la luna la que ejerce mayor influencia hoy para el elemento fuego. De hecho, hay probabilidades amplias de que te den la razón, después de alguna disputa que sentiste perdida.

SIGNOS DE AIRE (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : despertarás de un letargo que te mantuvo haciendo lo que otro quería. Eso es una probabilidad grande, pues has sentido vulnerabilidad repentina después de una pequeña crisis de ansiedad. Es normal que no siempre te sientas bien, pero ahora la influencia de Mercurio, se llevará todo aquello que no te haga sentir pleno.

Energía general: por alguna razón podrías haber estado buscando respuestas en todos lados, sobre todo al porqué no has logrado lo te has propuesto. Pero por ello el tránsito de los signos de Virgo a Libra, te hará que la energía del día haga que encuentres esas buenas noticias haciendo que no te vuelvas en depresión de pronto.