Horóscopo del 15 de noviembre | Un día de nostalgia y recuerdos

Un día donde visiblemente encontrarás a Urano retrógrado, posiblemente algunas emociones profundas se muevan, hagan que recuerdos, nostalgias y extrañezas, se encuentren presentes en el día.

Sin embargo, su energía podría ser contrarrestada en el momento que la Luna nueva, re llene de buena energía para comenzar el día.

Saturno encuentra conjunción en Júpiter, para hacer que las cosas se sientan en mejor regencia, armoniosa y llena de buena vibración.

Hoy se encuentra también la transición de Escorpión a Sagitario, por lo que propiamente tus ideas, calidad humana y buena energía, se mostrarían hacia los demás.

Finalmente, el número tres estaría presentes para hacer que el dinero, la fortuna y la prosperidad, se encuentren de tu lado. Posiblemente alguna que otra persona, criticaría tu manera de avanzar sin duda.

Signos de Fuego

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: es probable que pongan tus valores a prueba, pero energéticamente la Luna nueva estaría llena de buenas vibraciones, para que tengas la oportunidad de demostrar con argumentos lo que sea.

Podrías alejarte de chismes, dimes y diretes, si te mantienes al margen de lo que otros dicen sobre ti, a pesar de que pudiera ser mentira.

Energía general: no tomes gratuitamente problemas que no te corresponden, a veces podrías arriesgarte sin sentido, por personas que no siempre valorarían lo que haces por ellos. Por eso es que, en un tránsito de los signos de Escorpión a Sagitario, movería algunos aspectos de tu entorno, alejándote de quien te genere problemas.

Comienza por restaurar tu energía, a pesar de no saber qué quieres de pronto, sabrías a donde ir. Por ello la conjunción entre Saturno y Júpiter te llenaría de buena energía, para que te muevas correctamente hacia donde estarías con buenas oportunidades de cambio, en muchos aspectos, pero principalmente hacia lo que realmente mereces.

Es un día tres, podrías esperar lo mejor del día. La honestidad es una de las cosas bajo las que el día te defendería. Hablando de economía, dinero o vida laboral. Utiliza tus mejores recursos para soltar todo aquello que te hubiera impedido sentirte estancado financieramente hablando.

Cargando galería



Signos de Tierra

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: hoy se trata de que tengas a la mano y a disposición, tu inteligencia y sabiduría intacta. Quiere decir que manifestarías hacia quien sea necesario, el agradecimiento correspondiente por haberte ayudado o por trabajar un asunto en particular. Hoy la conjunción entre Saturno y Júpiter, te liberaría de aquellas energías negativas que sentías invadiéndote.

Energía general: conoce desde la mejor perspectiva a todo aquel que quisiera ser parte de tu vida. Harías buena mancuerna con personas que no pensaste, pues al momento de recibir la energía de Urano en su estadía retrógrada, haría que, en vez de enfocarte con personas negativas, tengas nuevos círculos de amistades.

Cambiarías de pensamiento de un momento a otro, posiblemente tenías una idea en específico para comenzar algo nuevo en tu vida, pero de pronto estarías dándote cuenta que tienes una mejor manera de hacerlo.

Precisamente la influencia del tránsito de los signos de Escorpión a Sagitario, te daría la creatividad y la fuerza, para poder desarrollarte como es debido hacia tus objetivos.

El número tres se encuentra en su mejor regencia para que estén disponibles los mejores recursos para ti. Específicamente a nivel económico, posiblemente estarías pidiendo una prórroga para que puedas cumplir con algunos gastos atrasados si fuera el caso. Ahora mejor que nunca te liberarías de algunas preocupaciones y entrarías de nueva cuenta en un camino importante.

Signos de Aire

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: es posible que comience una nueva etapa en tu camino, junto con la Luna Nueva que estaría haciendo que todo sea mucho más positivo que antes.

Por ello date a la tarea de entrar en nuevas perspectivas, no solo lo que tienes planeado es importante. Procura estar mejor que antes, sobre todo si dices lo que piensas.

Energía general: buen momento para que todo se encuentre de la mejor manera, quiere decir que, a pesar de probablemente recibir algunas críticas, hoy tendrías todo a tu favor. Urano se encuentra retrógrado, pero no es momento para pensar en lo negativo. Es solo una estadía que haría que entres en reflexiones.

Una conjunción entre Saturno y Júpiter, da prioridades a tu energía, quiere decir que, como un aspecto armonioso, tendrías a la mano todo para que las cosas se encuentren mucho más relajadas que en días pasados. Si por alguna razón has sentido que todo se encuentra en una regencia baja. Cumple tus objetivos poco a poco, pero a paso firme.

Relaja tu energía, podrías tener las ganancias que has querido desde hace algunos meses a la fecha, pues es un número tres que multiplicaría lo que has cosechado. Recuerda la importancia de tus pensamientos sobre tu andar financiero. Preocuparse no ha ayudado a nadie, el ocuparse sí.

Cargando galería



Signos de Agua

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: el compromiso sería la palabra del día respecto a lo que pronostica la energía. Existen algunos aspectos en tu mente, que no son conscientes y que posiblemente te estarían haciendo tambalear y dudar, sobre lo que debes hacer o no. Sin importar lo anterior, deja que la vida ponga en charola de plata lo necesario para que puedas comprometerte con lo más importante y dejar al final lo que no te ayuda en realidad.

Energía general: algunas personas se estarían preguntando, qué haces para mejorar tus pasos. Seguramente habrías dado un giro inesperado de vida, en cuanto a imagen física, económica y social.

Si es el caso, podría asociarse a que hoy, la Luna nueva te siga trayendo buenas noticias. Pues tus pasos agigantados estarían favoreciéndote, llenándote de buena energía en tus planes y proyectos.

Es probable que tengas en mente, cambiar de círculo de amistades o alejarte de la gente que no te sea relevante. Probablemente es Urano en su estadía retrógrada, el que te ayudaría a discernir entre lo que te conviene y no.

No detengas tus planes solo porque algunas personas sean críticas sobre lo que decides. Procura entender que cuando una persona opina sin necesidad, es porque tiene ganas de dejar sus frustraciones en ti, no te lo tomes personal.

Buenos momentos donde algunos te halagarían por las decisiones económicas que estarías tomando. Posiblemente el número tres como regente, deje que todo se ponga a tu favor de un momento a otro. Lograrías concretar un contrato o alguna situación que se encuentre a favor de lo que has hecho así, podrías seguir brillando en éxito.



ESCUCHA EL PODCAST PARANORMAL: