Horóscopo del 15 de noviembre | Recibes noticias de un viejo amor

Pronto recibirás noticias muy buenas de un amor que hace tiempo no ves, de alguien que representó un aspecto importante de tu vida sentimental y que por varios motivos se alejó de ti. Estamos en la vibración del dos, y todo es posible, es el número que une a las parejas y fortalece las relaciones.

Esto lo puedes entender mejor según las características de tu signo zodiacal, así vemos, si tu signo es del elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario, tus cualidades de trabajador te permitirán sobresalir en medio de una situación difícil en tu empleo. Cuando los demás se hayan dado por vencido y no puedan solucionar nada, tu capacidad e inteligencia resolverán el problema.

¿Vas a coquetear con el azar en un juego de salón? No te deslumbres por las ganancias iniciales porque podrías comprometer tu economía apostando mucho y perder fácilmente lo que obtuviste. Este fin de semana llega con muy buenas perspectivas y tu elemento fuego las recibirá de una forma directa e intensa. ¡Prepárate para lo mejor! La segunda quincena de noviembre que ya está a las puertas será significativa para ti.



Si tu signo es del elemento tierra, o sea, telúrico, los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, toma precauciones para no reaccionar de manera desmedida o fuera de proporción a un incidente menor pues tu orgullo herido podría causar problemas donde no existe nada complicado. Si te asalta una duda no la expreses hoy, es mejor ceder que poner en peligro una relación de índole sentimental particularmente este viernes que estás en el ciclo numerológico dos, el de las relaciones de parejas y socios, de amigos y compañeros.