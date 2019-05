Horóscopo del 15 de mayo | Un día de intensas pasiones

En el caso de los signos de tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, deberás poner a una persona muy entrometida en su lugar para que no continúe con su impertinencia. Debes ser muy cuidadoso pues hay aniversarios, eventos sensibles y detalles que podrías olvidar. Revisa tu agenda, tu libreta de apuntes y haz las llamadas telefónicas obligadas para que esa persona que piensa en ti no sienta que la has olvidado o dejado en un segundo lugar.

Un ramo de flores, una colonia, un detalle por pequeño que sea siempre denota la preocupación y el interés en quienes nos aman. Hoy con la Luna escorpiónida debes afinar más que nunca tu sensibilidad ya que tiendes a los celos y deseos posesivos. Aplica de manera racional tu energía y no malgastes tu tiempo en actividades que no te ayuden a mejorar tu salud.

Si tu signo es del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario, si necesitas un dinero extra no te detengas y acude a las fuentes pues hoy estás bien auspiciado en ese sentido y cualquier cosa que hagas en ese sentido te arrojará resultados positivos. Una persona amiga será de gran ayuda para conseguir dinero.Expresa tus sentimientos, no te quedes callado, es hora de hablar y actuar para que el amor no se te escape de las manos. Tú eres elocuente y posees una gran facilidad de palabra. Este es tu tiempo para vivir y actuar, no para esperar que sean los demás quienes den el primer paso.