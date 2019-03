Horóscopo del 15 de marzo | Tonos de amor, cariño y reflexión

Este viernes 15 de marzo la Luna está transitando por el signo de Cáncer, un buen augurio pues se trata del regente de ese signo de agua. La vibración numerológica de hoy es el tres y el planeta Mercurio continúa retrógrado en el signo de Piscis.

Lograrás conseguir un dinero extra en estos próximos días ya que ahora estamos entrando en un ciclo de prosperidad a medida que nos acercamos al equinoccio de marzo que tendrá lugar en cinco días.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, aunque hayas tenido dificultades en tus asuntos de dinero todo se arreglará de manera oportuna. Estás a punto de hacer un viaje exitoso largamente acariciado por ti en tus sueños y fantasías con la realización de sorpresas en tu vida.

Sin embargo, algunas tardan más que otras debido a que el planeta Mercurio continúa retrógrado, pero al mismo tiempo hay buenos efluvios astrales que te inspirarán. Estás envuelto en un romance sin saberlo, alza la vista y fíjate en esa persona que te desea y busca a toda hora. En estos momentos se vislumbra ese viaje que promete darte dinero, suerte y fortuna. Pronto estarás recibiendo esa invitación que te inspirará y causará gran regocijo.

Si tu signo es del elemento tierra, o sea, eres nativo de Tauro, Virgo y Capricornio, entenderás mejor la gran lección de la vida. El amor que no es para ti no se fuerza ni se obliga. Lo que ahora llegará a tu vida será lo que de veras te conviene y no tienes por qué arrastrar pesadas cargas del pasado. El tránsito de Marte por tu elemento telúrico tiende a volverte aprensivo.

No te inquietes por los malestares pasados que puedes volver a experimentar pues no indican necesariamente que estés sufriendo una recaída en algo ya superado. Si dudas, consulta a tu médico. Es muy probable que en tu empleo habitual ocurra un cambio de jefes o supervisores. No te inquietes porque en este período astral estás bien auspiciado y lo que debes hacer es no adelantarte a los acontecimientos diciendo o haciendo algo contraproducente.





Si eres nativo del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, sigue tus corazonadas e intuiciones. Sal de casa, pregunta, realiza las diligencias que te habías propuesto y pronto observarás como se incrementan tus ingresos. En estos días previos al equinoccio de marzo comienzas una etapa de gran pasión amorosa. No te inquietes, el amor te sonríe y con la envoltura cósmica que hay en tu elemento por la influencia de dos grandes planetas en tu horóscopo tu personalidad se vuelve irresistible para conquistar el amor y obtener dinero y posición en esta etapa de tu ciclo de marzo en la que todo es posible.



Finalmente, en el caso de los nativos de Cáncer, Escorpión y Piscis, o sea, los signos de agua, la recomendación es clara: ¡vive el presente, lo que se aclaró ahora no debe seguirse revolviendo! Goza tu día de hoy y disfruta plenamente tu realidad.

Esta etapa debe ser de reflexión para no incurrir nuevamente en los errores que cometiste en el pasado.

Si hubo sospechas o temores entre tú y esa otra persona ahora todo a tu alrededor florece y se restablece la confianza perdida. Las pláticas con tu pareja llenarán tus expectativas. Estás en un modo muy positivo. Es importante que te levantes temprano, muevas tu cuerpo y te tomes el tiempo para alimentarte adecuadamente. Este es tu tiempo de la vida, no lo olvides, no es mañana, ahora es cuando lo debes vivir y hacerlo hermoso.

