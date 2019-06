Horóscopo del 15 de junio | Un fin de semana armónico

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, no te impresiones si hay un cambio brusco en tu status laboral porque a partir de ahora las cosas tienden a ser diferentes, muy dinámicas, en este ciclo astral del mes sinódico de junio y a pocos días del plenilunio del día 17 y posteriormente el solsticio del 21.

Este sábado, con el sextil de Plutón es buen día para el azar, pero con una advertencia, si tienes pensado ir a un casino o participar de un juego o concurso debes estar alerta para no descuidarte pues de hacerlo podrías perder mucho dinero. Si empiezas a ganar, no insistas y retírate oportunamente. Es el fin de semana de la conquista inesperada ya que se te acerca quien puede cambiar tu forma de amar.



Si tu signo es del elemento tierra, como lo son Tauro, Virgo y Capricornio, lo que debe suceder, que suceda, vívelo intensamente. No dejes que una persona de tu pasado romántico surja en el presente y estropee una relación actual. Existe cierto tono de desenfado o descuido que podría perjudicarte si no tomas medidas adecuadas. Te envuelve ese carisma atrayente que rompe y derriba murallas y corazones duros, así que lo que buscas y quieres estará muy pronto a tu lado. Lo que una vez te intrigaba respecto a los sentimientos de una persona que te rodea ahora se aclara y defines tu situación. Tal vez no sea amor exactamente lo que ambos sientan sino una bonita amistad, pero vale la pena cultivarla bien.