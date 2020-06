Horóscopo del 15 de junio | Sigue tu inspiración

Esta energía que hoy está imperando en el horóscopo es la que todo estudiante anhela tener porque le ayuda a ver con claridad sus estudios, pero no solamente el estudiante, sino a todos nos incita a aprender algo nuevo, en el trabajo, en nuestras relaciones, en la vida y su efluvio envuelve cada signo y elemento zodiacal con un tónica inteligente y admirable.

En el amor no tomes decisiones drásticas. Aplica tu energía en algo constructivo ahora que tienes de tu parte el efluvio positivo de la Luna en tu elemento acentuando tus cualidades más conspicuas.

Hay un movimiento astral que te favorece en asuntos de dinero, pero mucho ojo, no vayas a comprometer tu palabra en algo que luego no puedas cumplir. Conjuga bien emociones con sentimientos como tú sabes hacer y no tendrás nada por qué preocuparte en este lunes.