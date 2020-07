Horóscopo del 15 de julio | Buen día para las reconciliaciones

Entonces te recomiendo que busques otras alternativas. Es decir, si te dedicas a una actividad en donde no hay oportunidades, es mejor buscar en otro lado. Investiga a través del mercado laboral, en internet, el periódico, a través de otras personas y verás que encontrarás algo interesante.

Si eres del elemento tierra , o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, la Luna sigue en tu elemento. La buena onda que comenzó con Mercurio directo está reforzando tu manera de ver la vida. Ahora entiendes mejor los propósitos que tienes y ciertas dudas existenciales que tenías, puesto que tal vez no sabías qué rumbo iba a tomar tu vida con cierta cosas que te están pasando.

Tomarás el teléfono y te reconciliarás con una persona con la cual se dijo algo que pudo haberte herido o distanciado. Todo eso tiene arreglo. Cuando las cosas no son extraordinariamente graves, siempre se pueden resolver.

Y finalmente, si eres del elemento agua, como Cáncer, Escorpión y Piscis, la Luna está en tránsito por el elemento tierra, que es muy afín a ti, y este día te recomiendo que no tomes medidas drásticas en cuanto a cuestiones de terminar una relación de trabajo, una amistad o algo similar. Tómalo con calma. Las cosas por su propio peso te llevarán a donde quieres estar.

También recuerda que hay alguien que está pensando en ti y tú, en parte por orgullo herido, no has tomado ese teléfono para devolver la llamada. Hazlo puesto que el amor no espera y en este ciclo todo es posible para ti.