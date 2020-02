Horóscopo del 15 de febrero | Un fin de semana entretenido

En este fin de semana que tienes frente a ti, el tono que te rodea es muy positivo y te proyecta al éxito si no desvías tu atención en cuestiones secundarias.

La energía planetaria se desborda ilimitadamente en tu horizonte laboral y social. Actúa con decisión. Estás en un momento feliz donde todo es posible, sólo debes proponerte algo concreto. No dejes que las dudas, temores e inseguridades estropeen tu presente amoroso y sentimental en esta segunda quincena del mes de febrero que está comenzando hoy.

Las cosas serán tan buenas como te lo propongas, no hay nada imposible para ti, si ejerces tu voluntad, esa cualidad que caracteriza a tu elemento telúrico.

En el caso de los signos del elemento aire, es decir, Géminis, Libra o Acuario, no olvides que en tu mente es que surgen todas las ideas que luego se traducen en realidad. Si te has sentido inquieto por un rumor relativo a un despido o algo similar no te dejes impresionar.