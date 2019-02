Horóscopo del 15 de febrero | Desarrolla tu sexto sentido

En el caso del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario notarás cómo las cuestiones del corazón, o sea, las sentimentales, ocupan ahora un primer plano en tu vida y durante el resto de la semana te sientes más dueño de tus emociones y sabes mejor cómo proceder para evitar complicaciones en tu realidad amorosa. Lo que sueñas, se materializará. En estos momentos hay varias alternativas que se presentan las cuales debes analizar para no complicarte innecesariamente dedicando tu tiempo y energía a labores y actividades que realmente no valen la pena.



Si eres del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, y estás buscando un trabajo organízate bien antes de las entrevistas para que hagas un buen papel, no lo dejes todo a la improvisación. La Luna en tránsito activa tu sexto sentido así que si te sientes inspirado a realizar algún tipo de actividad asociada con juegos lícitos, casinos, competencias o rifas estás bien auspiciado, sin embargo, no comprometas el dinero que tienes reservado para algo importante apostándolo y pensando ahí está la solución de tus problemas. En cuestiones sentimentales insiste, no te pesará. Aunque inicialmente te digan que no mantén tu posición.