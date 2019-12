Horóscopo del 15 de diciembre | Mucha seguridad en ti mismo

Esta energía cósmica de hoy procedente de la Luna en tránsito por el elemento fuego se expande a todos los signos con un tono refrescante y jovial. Un poco de paciencia no te viene nada mal en este ciclo donde algunas cosas parecen estancarse sobre todo en el terreno económico.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, continúa el tránsito favorable que acentúa tus capacidades intuitivas y te permite descifrar mejor lo que debes hacer con tu vida. Espera un poco, no obstante, antes de tomar decisiones definitivas en cuestiones amorosas o laborales porque ahora recibes una influencia positiva, pero al mismo tiempo muy emocional y esta combinación podría impulsarte a decir o hacer cosas que no sean muy atinadas, si no las piensas lo suficiente.