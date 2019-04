Horóscopo del 15 de abril | Habrá fallas de comunicación

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario no te exasperes ni pierdas la paciencia porque hay algunos compañeros de trabajo que se empeñan en querer hacer las cosas a su manera, aunque no sea la mejor. Si no tiene que ver directamente contigo y no están prestándote atención, no insistas porque estarías perdiendo tiempo y energía. ¡De nuevo estás en la onda gastadora! Estos próximos días recorta gastos, no compres lo que no necesites e intenta el azar el fin de semana porque tu intuición está clara para el juego lícito.