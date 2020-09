Horóscopo del 14 de septiembre | Hora de resolver conflictos

PRONÓSTICO DEL DÍA Al encontrarse la Torre de cabeza, significa que habrá que resolver algunos conflictos que no son necesariamente relevantes. Es momento de entender que todo tiene solución menos la muerte. Agradeces el tener la oportunidad de tener los caminos abiertos para generar cambios.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : vuelves a la carrera de emprender lo que te gusta, te habías sentido un tanto angustiado, pues tus responsabilidades de adulto, hacen que no te sientas en plenitud para disfrutar la vida. La luna está cada vez con menor luminosidad, por lo que hace estragos en tu manera de pensar y hacer que seas poco flexible.

Energía general: asegúrate de hacer las cosas correctamente, pues últimamente te has sentido vigilado y criticado por los demás. Es probable que exista un poco de energía baja que te esté haciendo sentir que no puedes con todas tus responsabilidades, pero debes recordar que no es necesario quedar bien con los demás, pero si contigo mismo.