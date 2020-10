Horóscopo del 14 de octubre | Llegará buena información que te hará crecer

HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA NUMEROLÓGICA, LUNAR Y PLANETARIA

14/10/2020

PRONÓSTICO DEL DÍA

Hoy mejor que nunca recibirás la buena energía de Virgo, que como signo de tierra se conecta con todo pensamiento sabio e inteligente. Momento de estudio, capacitación o de recibir información próspera que te haga crecer.

Mercurio también influye de manera fortalecida, pues se encuentra retrógrado y en Escorpión, haciendo que los movimientos del planeta sean mucho más fuertes que en un día común.

No te olvides del número de la suerte en uno, aquel que te hará sentir que todo tiene un nuevo sentido, pues se une a la Luna menguante con luminosidad baja para atraer prosperidad y calma.

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: estarás de acuerdo con personas que desconoces gracias al número de la suerte en uno que hace que pienses por conveniencia, pero no con maldad. Es decir que estás haciendo todo lo que se encuentre en tus manos, con finalidad única de pretender crecer no hacerle daño a nadie.

Energía general: por si te preguntas que podría pasar en este día, es Mercurio el que influye de forma directa en tus emociones para que salga lo mejor de ti y que nadie interponga sus emociones. solamente son probabilidades, pero podrían ser hechos en la medida que tu libre albedrío se ejerza en este momento.

Encuentras una serie de situaciones a tu alrededor que no han sido las más prósperas del mundo, pero ello tiene que ver con la crisis global que se asoma.

Para ello Virgo se toma como influencia próspera, en donde pondrás tus pensamientos al alza haciendo que tomen las mejores decisiones para ti.

Podrías dejar de preocuparte pues una persona te ofrece un proyecto en donde saldrás adelante y en poco tiempo. No encuentres problemas donde no los hay, tu capacidad de se perseverante te estará abriendo las puertas para que la fortuna permanezca en casa por mucho tiempo.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: la manera en la que podrás sentirte mucho mejor hoy, es debido a la influencia de la Luna que tiene mucho para darte y hacer que todo tenga altas probabilidades de cambiar de manera positiva.

Todo lo que tenga que ver con dispositivos móviles, podrías tener que mejorarlo, pues todo tiene su vigencia y ahora tienes que estar a la vanguardia para superar tus metas.

Energía general: no luches por algo que no tiene sentido, es la regencia de Mercurio en Escorpión la que el día presente atrae pensamientos de pesadumbre que no tenías ayer.

Para ello es mejor estar en un lugar apacible en el que te sientas en calma. Podrías estar lejos de todos, al menos por un momento para lograr tus metas.

Has todo lo que puedas, con tal de sentirte bien, por ello la Luna tiene una extraordinaria regencia menguante, llevándose con prontitud lo que tus pensamientos negativos harían que no te motives a realizar lo que has pensado. Es momento de que dejes pensares, sobre todo los que no te den motivación.

El tema del dinero es mucho más próspero hoy, gracias a la regencia del número uno. Podrías tener una elevación de energía después de recibir un texto, correo o algún mensaje que indique que donde has aplicado podría darte una respuesta positiva. Tu dinero en realidad permanecerá en calma después de unas horas, después de probablemente recibir dicha noticia.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: sugerentemente la calma, estará siempre a la expectativa para hacer que, entre Virgo como signo de tierra, ya que tiendes a ser muy pensativo y generar razones para argumentar todo a tu alrededor.

Energía general: buen momento para relajarte, es probable que hayan surgido algunas tensiones desde ayer y para ello la Luna te brinda lo necesario.

Probablemente no has dormido como es debido, pero no por ello te sientas en intranquilidad. Detectarás que la regencia de Virgo persiste en tu buena vibra. Podrás atender asuntos que dejaste detrás.

Con eficiencia y eficacia has realizado actividades extras a las que comúnmente hiciste. Eso es lo que dice Mercurio en el presente día, que hará que te vuelvas el mejor perfeccionista.

Es probable que sientas de pronto que cuando algo se encuentra en desorden, no saldrá como gustas. Pero ahora estarás mejor que otros días.

A partir de hoy no habrá quien tumbe tus ideas, eso indica al menos hoy el número uno de la suerte. Es mejor que te sientas cómodo con recibir todo lo bueno, algunos momentos no encuentras la calma para poder hacer las cosas, sobre todo si se trata de dinero. Pero con altas probabilidades hoy, cambiarás de sendero para dirigirte al éxito rotundo.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: desde hace algunos días traes rachas variadas, que para no hacer alarde se refieren a un crecimiento. Las emociones son las que de pronto estarán de cabeza, pero no por ello tendrías que detenerte, al menos de eso habla la regencia de la luna menguante. Estás en un momento de felicidad, que podría durar lo suficiente para encontrarte a ti mismo.

Energía general: Mercurio se encuentra en uno de los pasos más amargos del día, pues al encontrarse retrógrado todo mueve o detiene. Si bien no estás para saber qué pasara de pronto ante su regencia, ten la seguridad de que saldrás adelante sin importar dicha regencia.

Virgo se asoma mejor que nunca para que te sientas con seguridad única ante una serie de personas que tendrás que hablar para defender tus puntos. Cuando se trata de estar, frente a una cantidad determinada de gente, no siempre tienes las herramientas para poder hacer que te crean ya sea por trabajo o personalmente. Pero lo anterior solo es una posibilidad, ahora estás más seguro que nunca.

Mantenerte en calma ante el número mágico del día en uno, hará con grandas probabilidades que te regresen un dinero que quedó atorado en el pasado. De pronto tienes que moverte tu también para entender que no todo es siempre esperar. Una vez que lo realices sabrás que el uno en el día te favoreció y así te hizo encontrar la libertar financiera que has querido.