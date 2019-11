Horóscopo del 14 de noviembre | Empieza algo que has postergado

Si te relajas totalmente cuando llegues a tu casa y das una buena caminata al aire libre desaparecerán tus malestares físicos y te sentirás más reposado. Proponte los cambios que sean necesarios dentro de tus posibilidades. En este ciclo uno que comienza hoy jueves estarás ocupado con asuntos rutinarios y deberás poner mucho orden en tus ocupaciones para no diluirte en papeleos burocráticos y actividades que consumen tiempo y no te dejan libre las horas necesarias para realizar bien tu trabajo, o inclusive, poder disfrutar plenamente el fin de semana que ya está a las puertas.

Si tu signo es del elemento tierra, o sea, telúrico, los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, aparta de ti la tentación de adquirir algo sólo porque te gusta. Si no lo necesitas, olvídalo y no te endeudes. Evita las compras impulsivas pues estás sujeto a cambios planetarios muy fuertes que te mueven a incurrir en gastos innecesarios.

Si estás soltero o soltera y te sientes inclinado a aceptar una proposición de alguien que no conoces bien, ten cuidado. No te lances emocionalmente ante la primera persona que veas porque podrías estarte dejando llevar por apariencias y no actuar de una manera sensata en una decisión sentimental, no te olvides que aún Mercurio está retrógrado. Espera antes de decir “no”, o “sí”, analiza y luego actúa.