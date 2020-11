Horóscopo del 14 de noviembre | Arriésgate, te irá bien

Neptuno se encuentra retrógrado y Marte recientemente dejó el aspecto, por tal motivo estarías haciendo que los planes de otros, no afecten los propios. Finalmente existe el número dos en el día, para llenarte de cosas positivas, fortuna, abundancia y prosperidad.

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : agradecer por doquier es el método que te ayudaría a tener un día armonioso, sobre todo porque existe una Luna Nueva visible que haría que las cosas se reiniciarán a tu favor. Sobre todo, cuando habrías pensado que no tendrías el tiempo para lograr algunos objetivos, pero para de modo beneficioso, lo podrías lograr hoy.

Energía general: podrías cambiar de estrategia, con tal de mejorar lo que tienes alrededor, por ello es importante que todo se ponga a tu favor, específicamente con la regencia de Escorpión visible. No eches en saco roto lo que dejaste pendiente, es un buen día para darle el seguimiento que antes no tuvo.

Es posible que Neptuno retrógrado genere algunas cosas negativas en ti, pero no por ello estarías todo el día con ganas de alejarte de todos. Quizá si tomas un solo momento para decidir estar contigo, respirarías y tomarías de nuevo una buena energía para continuar con un día ajetreado.

Gran fortuna se ve venir, pues pocas veces habrías tenido la oportunidad de sentir que ahora, sin duda, estás de la mejor manera con quien menos piensas. Tiempo de conciliaciones y con ellas la armonía de la Luna nueva que no dudaría en regir tu energía, haciéndote sentir en mucha más plenitud de lo que habrías pensado.

Posiblemente has logrado lo que pocos y sobre ello las críticas y frustraciones de la gente, saldrían a relucir. Por eso el número dos ayudaría a que, a pesar de lo evidente, estás mucho más vigente en términos de cómo evitar, que dichos sucesos, que no te corresponden, se alejen de ti sin problemática alguna.

Buen día para mejorar todo lo que en apariencia no tendría sentido, sobre todo, si económicamente no te has mantenido en estabilidad. El número mágico del día, es el número dos, que hoy mejor que nunca estaría haciendo que las cosas regresen por multiplicado, sobre todo para que coseches lo que sembraste hace algunos días y te sientas en buena regencia.