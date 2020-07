Horóscopo del 14 de julio | Es un día ideal para aprender algo nuevo

Es muy probable que hayas tenido algún tipo de corazonada o presentimiento, sobre todo en sueños durante el fin de semana pasado y que ahora te tienen algo inquieto esperando soluciones, atiende tu teléfono y mensajes ya que todo es posible en esta etapa y hoy, con el efluvio de la Luna, tu calidez humana está al alza y eso te ayuda mucho a sacar adelante planes y proyectos que tenías paralizados. Pero fíjate bien, una cosa es la constancia y la otra es tratar de imponer tus puntos de vista, se flexible, escucha a los demás y no tendrás problemas.

Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, la luna está en tu elemento así que estás en un tono cálido, amoroso y perceptivo, te darás cuenta, sobre todo en horas de la mañana, que ciertas sospechas que tu estabas albergando sobre la relación de una persona, la forma en la que se estaba acercando a ti, inclusive que podrían estarte engañando, puesto que has estado escuchando en días recientes a personas chismosas que se pasan la vida hablando mal de los demás, son puras mentiras, no les prestes atención a estos comentarios porque te llevan a un mundo al que no perteneces, este es un día para ser feliz.