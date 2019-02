Horóscopo del 14 de febrero | Inspírate con el amor

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario , este día llega con una renovación total en tu vida y con la consolidación sentimental que causa el tránsito de Marte. Es probable que en la segunda quincena del mes de febrero recibas una promoción o una nueva responsabilidad que debes perfilar para aprovechar esa oportunidad laboral. Si no tienes empleo no te preocupes puesto que las cosas están perfilándose mejor para ti. Si cuentas con un pequeño ingreso extra no lo malgastes sino más bien guárdalo pues en pocos días tendrás la ocasión de realizar un viaje corto que representará alegría y nuevas posibilidades de aperturas económicas para ti, algunas de ellas asociadas a una escapada de índole sentimental con alguien que realmente vale la pena conocer mejor.



En el caso de los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, hay elementos cósmicos en tu horóscopo que te pueden confundir tales como pensar que te engañan, cuando no es así, y eso por dejarte guiar por apariencias, chismes o comentarios, antes de juzgar, analiza bien la realidad, los hechos, no las suposiciones. Estamos iniciando el ciclo uno y es tu etapa ideal para efectuar los cambios que consideres pertinentes a fin de vivir más según tu propio estilo de vida y al mismo tiempo incorporando alimentos nutritivos en tu alimentación. Vas a tener frente a ti un trabajo o tarea nuevos bastante complicados, pero lo mejor es que con tu experiencia, inteligencia y preparación no solamente lo podrás resolver sino que al hacerlo te ganarás el reconocimiento de los demás. Si no tienes empleo, tranquilo, ya aparecerá.