Horóscopo del 14 de diciembre | Nueva gente transformará tu vida

Hoy sábado 14 de diciembre de 2019 la Luna se encuentra en el signo de Cáncer y estamos en la vibración numerológica del dos, la de las parejas, la unión con otras personas. El único planeta que continúa retrógrado es Urano, en Tauro, todos los demás siguen directos.

Esta energía dual se extiende hoy a todos los signos y elementos. Si te habías decidido a empezar una relación, o terminar otra, no debes dejar esos proyectos solamente en tu cabeza porque no lograrías resolver nada. Lo más importante hoy es actuar, decir lo que piensas, y no detenerte en los obstáculos, recuerda estás en la vibración del dos: pareja, unión con otra persona, decisiones relativas dirigidas a esas situaciones.





Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, la indecisión te puede frenar y aumentar tu desconfianza. No te dejes llevar por los sentimientos negativos y actúa con firmeza pues tu elemento ígneo tiene muchos recursos. Una persona en tu trabajo puede causarte problemas. Evítala. Tú sabes quién es.

No puedes quejarte porque a pesar de todo a ti no te está yendo mal. Sin embargo, debes empezar a ahorrar para que no te veas con dificultades cuando haya problemas y tendrás recursos para salir bien de todo. Proponte como meta para el nuevo año 2020 y así desde ahora vas fortaleciendo tu voluntad y canalizándola en esa dirección.

Tu percepción interior es muy refinada y con esta perspectiva feliz logras sacar adelante tus planes tanto económicos como amorosos porque no hay nada ni nadie que pueda causarte desalientos ni confusiones.



En el caso de los nativos del elemento tierra, o sea, si tu signo es Tauro, Virgo o Capricornio, hay buenas influencias cósmicas que te ayudarán a encontrar las soluciones adecuadas a tus problemas de salud sin tener que gastar demasiado. Mientras más organices tus horarios, y dejes a un lado las precipitaciones te irá mejor.



Las buenas influencias planetarias que aparecen en tu horóscopo te permitirán sacar adelante de manera exitosa un cúmulo de trabajo atrasado que has estado almacenando desde hace algunos días. Aprovecha esta onda a tu favor y ponte al día antes que termine el año para que el alba del 2020 no te sorprenda con tareas atrasadas o pendientes, algo que debiste haber hecho en su oportunidad.





Si eres nativo del elemento aire, es decir, Géminis, Libra o Acuario, la prosperidad llega a tus puertas de manera poco convencional. Tal vez un sueño premonitorio en el que surjan señales sobre números u otras coincidencias que te ayuden a encontrar soluciones económicas en un viaje o en un juego. Atiéndelas.

Las posiciones de Saturno y Júpiter así como el tránsito lunar de hoy sábado te ayudan a poner orden en tus asuntos amorosos y en tu economía.

Si tu signo es del elemento agua, tales como Cáncer, Escorpión o Piscis, podrás sacar adelante tus gastos, ponerte al día en tus deudas y empezar un nuevo ciclo financiero donde los contratiempos del pasado van a quedar sepultados en el olvido y con este nuevo brío que te embarga durante esta etapa final del año lograrás éxito en tus gestiones.

Si has estado albergando dudas respecto a un amor que no te parece muy fiel hoy podrás descubrir si te engaña, o no, tus preguntas tendrán respuestas concretas y atinadas y te serás feliz al conocer las respuestas.

