Horóscopo del 14 de agosto | Tiempo de renovación y reconciliación

PRONÓSTICO DEL DÍA Un nuevo día, lleno de impulsos, independientemente de la manera en la que reaccionamos a las adversidades, hoy es un día en donde de manera general, la influencia de la luna, la poca luminosidad, la transición de lo signos y la carta regente, traen sentimientos, emociones, acciones y densidad energética, quiere decir que hay que prepararse para no caer en tentaciones o depresión.

SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : el tiempo es fundamental para que resuelvas dudas que te están llenando de inconsistencias, podrías sentirte ofendido por el más mínimo comentario que venga del exterior hacia ti, procura tomar aire y no discutir ante muchas personas, pues en particular un día como hoy, se observa gris.

Reserva dinero durante el día, probablemente algunas noticias inesperadas sugerirán que no muevas tu dinero, a menos que en realidad sea una situación urgente, podrían sorprenderte en tu trabajo, dándote tareas súbitas, tómalo con filosofía pues no es momento para cambiar de trabajo a pesar de que no te sientas en plenitud.