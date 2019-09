Horóscopo del 13 de septiembre | Un viernes de empatía con la Luna en Piscis

Si tu signo es del elemento fuego , o sea, los signos Aries, Leo o Sagitario, hay un aviso para ti. Si ibas a hacer algo novedoso, guíate por tus intuiciones y lo conseguirás realizar exitosamente. Llegó el momento de cambiar la rutina y proceder de una manera renovada dentro de tu intimidad. No permitas que la inercia o la apatía enfríen tu sensibilidad, Leo.

Si notas algo diferente en tu pareja, no te lances enseguida a conclusiones. No vivas pensando en todo lo peor en el amor y no te angusties la vida imaginando infidelidades las cuales solamente existen en tu imaginación. Pon a funcionar la frescura de tu elemento y tu manera concreta de ver la realidad, y verás cómo el amor te sonríe siempre.