Horóscopo del 13 de septiembre | Es momento de sanar emociones

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

12/09/2020

Fase Lunar: cuarto menguante

Iluminación: 21%

Signo de influencia: Cáncer en transición a Leo

Carta del Tarot: El Ermitaño de frente.

PRONÓSTICO DEL DÍA

Sentirás que es momento de sanar emociones en apariencia pequeñas, pero que han movido tu energía de manera permanente.

La luna en su baja luminosidad hace que sientas que las cosas no se encuentren bien en apariencia, pero logras salir de esa idea durante el transcurso del día. Sobre todo, porque existen personas que te dan alegría con actitudes positivas.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: el Ermitaño trae algunos misterios para las personas cuando su regencia aparece. Es el momento preciso en el que todo aquello que te hace cuestionarte, lo investigues o preguntes para sanar tu alma y encontrar respuestas. Te mantienes en constante movimiento para evitar que otros te alcancen y te hagan sentir inquieto.

Energía general: todo lo que consideres inapropiado, podrá tener su justo momento para establecerse como es debido. Has sentido que algunas personas han sido deshonestas y que quieres confrontarlas para liberar todo lo que sientas que puede bloquear tus pasos. Lograrás sin duda tu cometido.

Ocúpate más de ti, a veces te justificas demasiado, pues no has encontrado el momento de hacerte responsable de una rutina saludable que haga que los esfuerzos que mantienes por sentirte bien en la vida, se echen a perder por no procurar tu salud. Evita consumir carne de puerco para que puedas sentir mayor ligereza en tu estómago.

Vas a sentir que nada te detiene en el momento que encuentras el camino hacia la fortuna. Has pensado demasiado en como guiarte correctamente, incluso invirtiendo en maestros o asesores que te guíen para ello, pero cuando no tengas el capital suficiente para invertirlo en educación, lo invertirás en negocios prósperos.

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: el Ermitaño es tu mejor aliado, has sentido que el alejarte de las personas es lo mejor que puede pasarte en momentos donde sientes que todos han hecho lo posible por criticarte, sin entender que no te interesa su opinión, no por ser hostil, sino porque no te aporta nada.

Energía general: no desperdicies tu energía en personas irrelevantes, tes están quitando el tiempo para entender lo que viene para ti.

Cuando comentas cómo te sientes ante cambios positivos, no faltará el aguafiestas que sienta que no mereces lo que has trabajado, intentando incluso hacer algo para ridiculizarte, saliéndole todo al revés.

Podrás permanecer en calma toda vez que pongas en claro lo que realmente no necesitas de otros. Eres una persona con poco tacto para decir las cosas, pero eso te hace sincerarte a pesar de no ser agradable para los demás. Considera ser más tranquilo al momento de expresarte pues podrías cerrarte puertas en donde menos debes.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: es precisamente la carta influyente la que tiene mayor peso sobre ti en un día como este. No es tan necesario que pongas justificaciones hacia acciones que no quieres hacer. Te cuesta mucho trabajo decir que no, pero cuando lo logras, generalmente terminas siendo tú, la mala persona.

Energía general: brillarás con propia luz a pesar de que los demás no lo reconozcan, has hecho muy buenas acciones últimamente, como el procurarte más por ti y por tu familia.

Intenta cambiar algunos hábitos que te hacen sentir inestable, para que puedas tener la fortaleza de luchar por quienes te necesitan. Pareciera como si tuvieras la energía de un super héroe, porque a pesar del cansancio, permaneces fiel a quienes lo han sido contigo.

Invertirás un poco más de tiempo con actividades que han fortalecido tu cuerpo, muchas personas consideran extraordinario el trabajo que haces, pue no entienden como en tan corto tiempo haces muchas cosas a la vez y sin quejarte.

Podrás sentirte la persona más útil en un día como hoy, pues has logrado organizar tus finanzas de tal manera que el ahorro, te hará que mantengas tu dinero bajo control. Asume algunas responsabilidades para que te mantengas al tanto de lo que otros necesitan y que los puedas ayudar.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: en caso de que te lo preguntes, son el tránsito de los signos quienes generan una serie de problemáticas en tus emociones, provocando actitudes irreconocibles. Tú mismo eres quien se percata de ello para poder mejorar sin duda en corto tiempo y evitar conductas inapropiadas.

Energía general: por más que lo has intentado, te cuesta mucho trabajo no generar apegos con las personas, de pronto te diriges como camión desbordado y sin rumbo, sobre todo, cuando alguien más demuestra empatía por ti. Recuerda que no es conveniente sentirte en calma, las personas pueden ser malas, pero tu intentas sacar lo mejor de ellos.

Te conservas en salud, a pesar de que no siempre eres disciplinado para cuidarte. No debes confiarte, el cuerpo en algún momento tiene estragos. Si mantienes una buena dieta y ejercicios en calma, lograrás tener mayor control sobre una buena salud.

Has tenido un año muy variado en cuanto economía, dinero y fortuna se refiere. Sientes que tienes todo a tu favor, pero de repente las cosas pueden ser súbitas y cambias de manera inesperada, mantente al tanto de todo aquello que te haga sentir que haces las cosas mal, eres lo suficientemente inteligente como para mover aquello que atore tu fluidez laboral.





