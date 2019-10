Horóscopo del 13 de octubre | La energía del plenilunio nos envuelve en el romance

No temas dar el primer paso, si dejas que el orgullo herido te impida acercarte a quien te interesa podrías dejar escapar oportunidades excelentes. La buena salud se conserva cuando evacuamos diariamente. Si estás teniendo problemas de constipación -o sea, estreñimiento- trata de ingerir una mayor cantidad de fibras naturales beber abundante agua y hacer ejercicios.



Si eres nativo de un signo telúrico o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, hay ciertos aspectos astrales presentándose en tu sector laboral que influirán grandemente en el resultado de tu trabajo pues deberás desplazarte, moverte de sitio y explorar nuevos horizontes. Si no te agrada tu ocupación actual empieza a moverte en otra dirección. No siempre todo sale cuando queremos que salga ni a la medida de nuestros deseos. Hay ciertos proyectos económicos que no pueden realizarse hoy así que lo más sabio es posponerlos.