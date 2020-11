Horóscopo del 13 de noviembre | Todo está en equilibrio

La economía a pesar de encontrarse en altibajos, no dura todo el tiempo así. Por lo pronto localiza dentro de tus habilidades lo que sea más pertinente para salir adelante y no poner pretextos.

Para tu fortuna tienes fortaleza interna que lograría que dichas palabras, apegos o pensamientos del pasado que no hayan sido convenientes, hoy se dispersen y no vuelvan por mucho tiempo.

No pienses en las cosas que no has podido hacer, de nada te serviría en realidad. Hoy con el uno a tu favor podrías tomar en cuenta que todo se siente de la mejor manera para que emprendas y no solo te quedes estático ante las crisis financieras.