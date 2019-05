Horóscopo del 13 de mayo | Cuidado con las críticas

Hoy lunes 13 de mayo la Luna está en Virgo y tenemos la vibración numerológica del tres con los planetas Júpiter y Saturno, que continúan retrógrados, al igual que los planetoides Ceres y Plutón.

Nada de desalentarte. No te sientas frustrado si has flaqueado en tus planes de salud y has vuelto a caer en un hábito negativo perjudicial. Lo superarás, particularmente ahora que te das cuenta la importancia de seguir un régimen hasta el final.

Conoce cuáles son los signos del zodiaco más sugestionables Cargando galería

En el caso de los signos de fuego, como son Aries, Leo y Sagitario, hay algunas personas negativas dándote vueltas, no te dejes manipular por su energía. Tu parte intuitiva sale a flote y en un dos por tres resuelves la situación. El tránsito de la Luna tiende a volverte extremadamente sensible y puedes captar los sentimientos ajenos, algo que te ayudará mucho a la hora de prestar un dinero, hacer un negocio o firmar algo, y aún mejor, a la hora del amor, cuando inicies algo nuevo o explores la posibilidad de cierta relación sentimental.

En el caso de los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, lo que no entendías ahora se aclara y lo ves con otra óptica. Confía en tus recursos y sobre todo no te impresiones por sugestiones ni comentarios que te alejen de las metas que te has venido trazando.

La verdadera soledad es estar rodeado de gentes y pensar en la que te falta. Aumenta tu confianza en ti mismo y en las posibilidades con que ahora cuentas para sacar adelante tus proyectos económicos, laborales y mejor aún ¡tu vida amorosa! Se recrea aquello que una vez hubo y floreció en su momento, pero luego, por falta de atención, se dejó marchitar. Ahora lo recuperas y te preparas para una segunda quincena de mayo inolvidable.

¿Qué día de la semana te conviene más para hacer un ritual? Cargando galería

¿Eres un nativo del elemento aire, o sea, Géminis, Libra o Acuario?, de ser así te sientes envuelto en un tono alegre y entusiasta que te ayudará a recuperar la confianza que pudiste haber perdido en esa persona que es tan importante para ti y con quien pudo haber surgido un malentendido.

Tu intuición, acentuada hoy lunes por el tránsito lunar, te permitirá entender si estás haciendo algo que te perjudica y tendrás la sabiduría necesaria para apartar todo lo dañino y tomar control de tu vida con responsabilidad y diligencia. Te sientes cargado de responsabilidades, exceso de trabajo y muchas cosas sobre tus hombros. ¿Lo mejor? Tomarlo todo lo más deportivamente posible, sin dejar que las preocupaciones laborales te agobien y no puedas relajarte en esta semana.

Finalmente, si tu signo es del elemento agua, o sea, Cáncer, Escorpión o Piscis, vas a sentir impulsos irresistibles de salir de compras, gastar y meterte en deudas que no te convienen. Si tienes algún dinero en tus manos no corras enseguida a las tiendas. Retenlo un poco más, espera una mejor circunstancia económica y verás cómo le sacas más partido. ¡Controla tu bolsillo! Sigue esas ideas que te darán resultados.

No importa lo que haya sucedido, siempre podrás empezar de nuevo. Las perspectivas presentes este fin de semana son muy alentadoras para ti. Querer es tener el valor de luchar contra los obstáculos. Los problemas sentimentales que has tenido en el pasado están a punto de resolverse y con esta posición planetaria de hoy tus perspectivas laborales y sociales mejoran considerablemente. Tus ojos se han puesto en la persona correcta y poco a poco lo que comenzó como una simple aventura se transforma en algo más concreto, positivo y sensible.

¡Entérate más, entra ahora en tu signo en la página de Univision Horóscopos y busca tu predicción concreta para este lunes!