Horóscopo del 13 de marzo | Se equilibra la energía

Si eres nativo del elemento fuego , o sea, eres Aries, Leo o Sagitario , las cartas de triunfo están ahora en tus manos y no tienes por qué sentirte limitado o coaccionado frente a esa persona cuya presencia te intimidaba pues ahora serás tú quien dirá la última palabra.

Con la influencia de Urano en tránsito por tu elemento telúrico se avecina un cambio total en tu vida. Lo que ahora decidas influirá en tu futuro. Se crea un paisaje astral que indica tu decisión fundamental a realizar importantes transformaciones y cambios en tu estilo de vida. Irás más a las profundidades y apartarás de tu mente las ideas que no conducen a nada bueno. No te guíes por las apariencias y mira el corazón de esa persona. Estás dando los primeros pasos en un gran camino que será de realizaciones y amor. No temas, la dicha reinará.