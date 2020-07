Horóscopo del 13 de julio | Una vibración maravillosa de amor

Si eres del elemento aire , Géminis Libra y Acuario, esta vibración tan maravillosa del seis creará un tono de amor que te colocará dentro del camino de la felicidad. Has estado preocupado por cosas que no deberías preocuparte, sino ocuparte. Hay una gran diferencia entre ocupación y preocupación. Lo mismo ocurre con aspiraciones y ambiciones.

Las aspiraciones siempre son legítimas, porque aspiras a algo bueno en la vida, mientras que las ambiciones llevan a las personas a cometer actos que no son los mejores. Hoy tú sabes sin embargo qué hacer y defines bien tu situación, sobre todo con esa persona que te dirá si seguirán o no, y tú responderás. No obstante, lo que digas debe de mantenerse, no lo olvides.