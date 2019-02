Horóscopo del 13 de febrero | Es tiempo de acción

Hoy miércoles 13 de febrero de 2019 la Luna está en Géminis en plena fase creciente. Todos los planetas están directos y el número universal de hoy es la vibración del nueve un paisaje astral encauzado a terminar lo que no conviene y ver la realidad con más objetividad.

Lo que ahora imagines se puede materializar, es tiempo de acción ¡anímate a dar ese paso que te ayudará en todo!

Si tu signo es del elemento fuego, como lo son Aries, Leo y Sagitario, la dicha te envuelve este día en el que estamos en las vísperas del tránsito de Marte por Tauro que ocurrirá mañana, el día del amor y la amistad. Hay un estupendo aspecto de Venus, planeta del amor y la Luna que crean todo un escenario de encuentros apasionados inclusive con quienes hace tiempo no veías y causa sorpresa su presencia nuevamente en tu vida. Sin embargo, para poder disfrutar a plenitud este día deberás concentrarte en los aspectos positivos de tu realidad presente y no lamentarte por lo que no puedes resolver. Las cosas marchan bien en tu vida amorosa y no hay razones para pensar de otro modo, pero si te muestras inseguro o desconfiado estropearías tu fin de semana. La fuerza de tu mente determinará los resultados y te mantendrá fuerte y vital en todo momento.

Si tu signo es del elemento tierra, como lo son Tauro, Virgo y Capricornio, estarás expuesto a nuevas experiencias que te inclinarán hacia cierta persona que hasta ahora considerabas como inaccesible, difícil o inalcanzable. El amor es real, no es una fantasía, y eso lo podrás comprobar sobre todo a partir de mañana cuando el planeta Marte comience su tránsito por Tauro, que es uno de los signos telúricos. Si ahora estás trabajando no arriesgues tu posición envolviéndote en actividades para las cuales no estás calificado. Podrías complicarte innecesariamente y causar demoras en lo que has estado planeando realizar a largo plazo. Este fin de semana, para los desocupados, será de investigación, exploración y análisis laboral completo.

Si eres un nativo del elemento aire, o sea, Géminis, Libra y Acuario, la Luna geminiana de este miércoles te inspira a la aventura, al romance, a todo lo insólito y atrevido que se te pueda ocurrir en el terreno sentimental. Por otra parte las cuestiones económicas están bien auspiciadas y a medida que se vaya desarrollando esta etapa final de la primera quincena de febrero irás recuperando lo que has invertido. Lo importante es aprender de las experiencias pasadas y no lamentarte por lo que pudo ser, y no fue. Vas a estar en las mejores condiciones para tomar buenas decisiones. Harás algo atrevido, ¡el amor no espera! Estarás encauzando tu atención y dirigiéndola al lado práctico de la vida, lo cual te ayudará a encontrar las mejores soluciones a todo lo que surja.

Finalmente, si eres un signo del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, no pienses que el dinero solamente se consigue de una forma pues hay muchas oportunidades aguardando por ti y se presentarán de manera poco usual. Hay reconciliaciones y reencuentros en tu paisaje amoroso asociados con un mensaje que te conmoverá profundamente. Si esperas una persona ausente pronto tendrás buenas noticias. La influencia astral que envuelve tu elemento agua un día antes del tránsito de Marte el día del amor, contribuirá a que te expreses con seguridad, tus palabras serán certeras y darán en el blanco, no te limites, actúa como tú sabes hacerlo y triunfarás.