Horóscopo del 13 de enero | Vienen comienzos y cambios

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) Pronóstico del día : es un buen momento para hacer que la vida te sorprenda y eso significa, que definitivamente tienes mucho por hacer. La Luna nueva estaría siendo benevolente contigo y si tienes ganas de emprender algo no dudes un segundo en hacerlo.

Contemplarías tener la capacidad de decir que no, a algo que todavía no tienes muy claro para emprender un trabajo. Por ello es que el número uno tiene mucho para dejar que hagas lo propio y no solo lo que requieres.