Horóscopo del 13 de diciembre | Trabaja en tu energía positiva

Si tu signo es del elemento fuego , Aries, Leo o Sagitario, una persona que en el pasado te hizo vivir momentos muy gratos está cruzándose nuevamente en tu camino y podría existir una segunda oportunidad. Analiza tu presente, si te sientes intuitivamente inclinado a ese romance no pierdas tiempo.

Si cometes un error no te pases el día lamentándote sino subsánalo y aprende en el proceso. No hay ningún problema en equivocarse, la dificultad estriba cuando uno no es capaz de reconocer sus propios desaciertos e insiste en la equivocación.