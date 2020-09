Horóscopo del 12 de septiembre | Un día lleno de oportunidades

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: cuarto menguante

Iluminación: 30%

Signo de influencia: Cáncer

Carta del Tarot: La Muerte de cabeza

PRONÓSTICO DEL DÍA

Estarás lleno de oportunidades, parece que sin importar lo que hayas hecho con esfuerzo. Lograrás encontrar un método sencillo para vencer bloqueos. Es Cáncer el signo que influye de manera recurrente para hacer que estos bloqueos se desvanezcan.



SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: a pesar de que la carta de la muerte, parezca ser muy severa, lo único que anuncia son cambios. Cuando se encuentra de cabeza, serán cambios lentos pero seguros, par ti como signo de tierra, verás que aquello que fue muy duro, por fin empezará a ser blando.

Energía general: observas en los demás lo que quieres para ti, sucede que estás en un momento donde eres muy observador, no te fijes si no encuentras cómo acomodar las cosas correctamente. Será momento en el que pongas todo en orden para que brilles como hace mucho no lo hacías.

Desconfiaste de una persona con la que no debiste hacerlo, pero el hubiera no existe, intentarás poner remedio a lo que hizo que alguien más se sintiera mal. No trates de recordar lo que hiciste antes, es mejor solucionar y ocuparte.

Sentirás que poco a poco tus finanzas comienzan a tener un estado de recuperación importante, te has dado a la tarea de restaurarte económicamente a través de una serie de actividades extras que permiten que generes más de lo que piensas.

Comino, de la cocina a tu cama: un poderoso afrodisiaco Cargando galería

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: como signo de fuego, el agua podría hacer que descargues tu furia o la calmes. Si no sabes exactamente cómo reaccionarás al confrontar a alguien que ya conoces su manera de actuar, entonces será preferible que te mantengas al margen y sin provocaciones.

Energía general: muchas personas han estado preguntándose qué es lo que estás haciendo para sentirte pleno. Parece ser que tu apariencia es buena, en comparación con meses atrás. En realidad, te diste la oportunidad de salir de lo que te mantenía en negación, para lograr un mejor camino.

No siempre eres comprensible con lo que te sucede, piensas que hay momentos en los que todo se pone en tu contra, simplemente por querer hacer las cosas diferentes. Eres un rebelde natural, sólo asegúrate de tener causa para no embarrarte de malas energías sin necesidad.

Cuando sientas que peor te encuentras, es el momento justo en donde podrías despuntar con mayor certeza. Hace no mucho, perdiste dinero por no prever los riesgos de con quién estabas asociándote. Por eso ahora serás más selectivo, así harás que tus finanzas se encuentren en mejores manos.



SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: has estado sintiéndote triste, porque en algunas ocasiones los recuerdos son inevitables. Eso trae para ti la energía lunar, por ello intentarás sentirte feliz a costa de lo que sea, incluso experimentando en hacer cosas nuevas y constructivas.

Energía general: eventualmente te sentirás con mayores capacidades para enfrentar los retos diarios, sobre todo cuando enfrentas a personas que se consideran más hábiles que tú. Eres como un diamante en bruto, pronto sacaran tu brillo.

Pones en alto el nombre de tu familia, por un tiempo te negabas a reconocer que tenías mucho de todos. Han sido rígidos, estrictos y severos, pero con el paso del tiempo, tu manera de desenvolverte en la sociedad hace que reconozcan tu grandeza.

Tendrás que contratar a una persona que te ayudá a agilizar un trámite personal, pues has considerado que los documentos que tienes, son obsoletos. Estos documentos podrían hacer que los trámites de una propiedad se pongan a tu favor a la brevedad.

Amuletos para tener paz espiritual Cargando galería

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: por el momento has estado con un ánimo de arriba abajo muy pesado. Sobre todo, cuando entran signos de agua regente, en tu elemento, hacen que las cosas se muestren más pesadas para ti, pero sin importar lo que pienses, saldrás con la frente en alto sin importar lo que estés sintiendo.

Energía general: pocas personas saben en realidad tus secretos, intenta no contárselos a cualquiera, pues podrían malinterpretar tu desahogo, como victimización. A veces no te importa lo que digan los demás, pero en este caso es mejor no hablar y mantenerte discreto.

Consideras que algún tipo de actividad que realizas, es obsoleto, ya no te sientes cómo antes, pero lograrás sumar energía renovada a tu cuerpo y mente, que te ahuyente de quien no lo esté. Considera nuevas amistades, ya tienes el suficiente carácter para terminar con quienes no eran buenas influencias y atraer a otros.

A veces consideras que la falta de experiencia, te ha hecho sentir que no lograrás tus objetivos. Primero piensas que es por que eres incapaz, después, te das cuenta que en realidad era cuestión de prestar atención. Eres muy visual, una vez que sabes cómo hacer las cosas cuando las ves, te será más fácil enfocar tus deseos.

ESCUCHA EL PODCAST PARANORMAL DE ESTA SEMANA: