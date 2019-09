Horóscopo del 12 de septiembre | El amor es la fuerza que causa toda felicidad

Ciertas personas en tu entorno te intranquilizan y por tant o debes ser muy razonable para no dejarte sugestionar por la negatividad ya que en este fin de semana hay algunas personas en tu entorno que tienen la capacidad natural de “sacarte de quicio” con sus pretensiones.

Si tu signo es del elemento fuego , o sea, los signos Aries, Leo o Sagitario, evita actuar de manera emocional pues estarías terminando una relación amorosa por fijarte tanto en los detalles y no en el conjunto. Pon en práctica ese lado dinámico y decidido de tu signo que tanto gusta a los demás y conquista corazones.

Aprovecha la fase lunar actual para terminar lo que no sirve y replantearte la forma en que estás conduciendo tus cuestiones afectivas y económicas. Tu pareja requiere que la escuches, y de ti dependerán las decisiones sentimentales de ambos en el presente y futuro. Felizmente posees la capacidad mental necesaria para transformar la realidad a tu favor de una manera efectiva atrayendo a ti el amor y la felicidad.

Si tu signo es del elemento tierra , o sea, eres nativo de Tauro, Virgo o Capricornio, tiendes a estar algo disperso por lo que este jueves debes estar muy alerta ya que los descuidos domésticos pueden causarte accidentes en la cocina, resbalones en el piso y otros problemas que afectarían tu salud. Las oportunidades lloverán si estás sin empleo, lo importante es que no decaigas ni pierdas tu entusiasmo en ningún momento.

Aunque inicialmente te digan que “no”, evita darte por vencido, insiste, sigue adelante en todo. Durante estos días tiendes a encontrarte con personas morosas. Si alguien te debe dinero, deberás insistir una y otra vez para lograr recibir el pago de alguien que se está haciendo el desentendido o una compañía la cual se niega a pagarte. En medio de todo ¡vive! No te dejes caer ni abatir por nada ni por nadie, cada mañana trae consigo la posibilidad del cambio favorable, de la esperanza.

En el caso de los nativos del elemento aire , Géminis, Libra y Acuario, el doble impacto de Urano y Saturno retrógrados causa ciertos descontroles emocionales que pueden perjudicarte si no eres prudente en lo que haces o dices. No vayas a convertir una brisa de verano en un ciclón pues hoy todo lo que te sucede está impregnado de un aire de exageración y dramatismo.

Trata de mirar los problemas que surjan con una dinámica más feliz y optimista porque en tu mente se encuentran las preguntas, y las respuestas a todas las interrogantes de hoy. La impulsividad, a la hora de hablar, puede ayudarte o perjudicarte. El amor te da vueltas, pero también la precipitación y esta tendencia suele llevarte a prometer lo que luego no podrías cumplir.

Los asuntos laborales están bien auspiciados así que no te inquietes si recientemente has escuchado rumores preocupantes ya que felizmente, no tienen que ver nada contigo. Todo marcha como debe ser. El dinero esperado llegará en su momento aunque ahora parezca que está alejado de ti. Pronto te propondrán un buen negocio que te ayudará a incrementar tus ingresos y tener en tus manos lo que necesitas. Guíate por tus intuiciones, este es el fin de semana ideal para cambiar la rutina.