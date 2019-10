Horóscopo del 12 de octubre | Tendrás éxito en gestiones relacionadas con dinero

Si eres nativo de un signo telúrico o sea, Tauro, Virgo o Capricornio, hay buenas noticias para ti si estás considerando un nuevo empleo o si no tienes trabajo. La energía cósmica que envuelve tu elemento es muy alta y por ende te sientes entusiasmado y lleno de optimismo, capaz de lanzarte hacia nuevas empresas que hasta ahora eran solamente proyectos o sueños. No te asombres si alguien te deja plantado o te decepciona en un día especial. Tómalo todo deportivamente, como una experiencia que te da la vida para que cuando estés junto a la persona amada sepas aprovechar mejor cada minuto a su lado. Urano retrógrado en un signo de tu elemento tierra suele provocar ese tipo de situación, sin embargo, la balanza se inclina a tu favor con la acción de Venus y Marte directos, que aclaran tu visión interior.

Si tu elemento es aire, o sea, eres nativo de Géminis, Libra o Acuario, cuando estés junto a quienes conoces que las personas felices no hablan mal de los demás constantemente. Si conoces a alguien así, piensa que interiormente es muy infeliz. Hay quienes se pasan el tiempo comentando y divulgando asuntos ajenos. Ya les conoces. Por eso, a ese tipo de gente no le cuentes tus intimidades sentimentales pues podrían comprometerte. Es saludable desahogarse con buenos amigos, "buenos", no cualquiera. Las ondas cósmicas que te envuelven estos primeros días del último trimestre de 2019 te vuelven muy vulnerable a caídas y resbalones de ahí la necesidad de no hacer las cosas atropelladamente porque podrías tener algún accidente doméstico.