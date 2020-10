Horóscopo del 12 de octubre | No te distraigas en cosas que no valen la pena

Energía general: de pronto has estado bloqueando todo lo que para ti se observaba con buena energía. Ahora es momento de ejercer tus habilidades para que dicha emoción no genere mayor problemática. Pues así tendrás a tu favor la luna, que ilumina tus pensamientos y hace que te sientas en mayor tranquilidad.

Podrías estar ignorando algunas sugerencias que relativamente son propensas a quitarte malas energías. Estás influenciado por el lado oscuro del día pero no por ello te quedarás en él, de hecho tienes una capacidad importante para ser cada día más fuerte y no permitirte entrar en desequilibrio.

Energía general: estarías dispuesto a ejercer todo lo que te caracteriza, con tal de verte mucho mejor que antes. Ahora tienes que encontrar el modo de no lastimar a otros por hacer lo propio y sentir que moralmente estás haciendo algo indebido. Solo es por reclamos de quienes no han logrado lo que tú, pero en realidad no has hecho nada malo.