Horóscopo del 12 de noviembre | Un buen día para que atiendas pendientes

Energía general: es curioso que no te hayas dado cuenta de lo importante que eres en tu entorno, posiblemente con Libra en regencia, vieras los obstáculos más grandes de lo que son.

Recuerda siempre que todo depende con qué tipo de perspectiva te encuentres, si bien no eres fatalista, podrías evitar que las cosas se vuelvan al extremo.

Es posible que pareciera, que algunos acuerdos respecto a tú dinero, no hayan surgido como habrías pensado.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) Pronóstico del día : que los tropiezos no sean parte de tu día, comienza por verificar que es lo que realmente tendrías que poner en orden y qué podría esperar.

De pronto pareciera que hay mucho por hacer y no sabrías por donde comenzar. Para tu buena fortuna hoy, las cosas estarían más cercanas a ser fructíferas con la Luna menguante en regencia.

Energía general: recurre a un buen amigo si es necesario, posiblemente Libra en regencia te haría encontrar en la nostalgia un refugio temporal. Quiere decir que las cosas a pesar de que no se observen completamente plenas, todo encontraría tranquilidad antes de que el día culmine.

La felicidad podría verse reflejada de muchas maneras, no siempre es lo que consideras o lo que otros te dicen que debería de ser.

Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario) Pronóstico del día : podrías dejar atrás algunos pensamientos que te habrían mantenido en coraje, pues quizá pienses que ciertas personas que no fueron de lo mejor contigo, parecieran felices. No quiere decir que seas malo, el sentimiento es de humanos y Libra en su regencia es el que podría generar dichos pensamientos.

Sin embargo, pronto te darías cuenta, que esas personas no son tan felices como aparenta, no porqué les desees el mal, sino porqué el karma no perdona.