Horóscopo del 12 de noviembre | Hay un reencuentro amoroso en camino

Si eres nativo de un signo de fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, tu personalidad te ayudará a poner las cosas en su sitio y lograrás la estabilidad. No obstante, el encuentro con una persona impertinente podría causarte un problema con alguien cuyo carácter es complicado, lleno de complejos y limitaciones. Aplica tu inteligencia y canaliza de forma apropiada esos ímpetus que caracterizan a los signos de tu elemento ígneo, de fuego, apasionado, vehemente. Las situaciones pasadas no tienen por qué volverse una carga en tu vida y ahora todo es nuevo, renace en ti el amor y las cosas que sucedieron antes quedan sepultadas y olvidadas.

No es momento de pleitos y lo que menos necesitas es una escena de celos con tu pareja. Con una conversación amigable resolverás tus dificultades. Muchas veces te buscas tú mismo los problemas al verlo todo desde tu punto de vista y no darle a tu pareja o tus amigos el beneficio de la duda. Desarrolla más tu capacidad de escuchar antes de hablar o actuar, verás lo bien que te resultará todo en esta etapa.

Si eres un signo del elemento aire, es decir, Géminis, Libra o Acuario, cuando existe una relación no es para pelear ni para estar tensos o preocupados sino más bien para ambos disfrutarla plenamente. Cada día hay que irse acoplando a las necesidades mutuas. No puede ser simplemente exigir, también hay que dar. Estás viviendo en un mundo dinámico que requiere tu constante superación.

Separa aunque sea media hora al día para estudiar técnicas novedosas en tu trabajo e informarte mejor de las tecnologías que se están aplicando en estos momentos. Empiezas a vislumbrar diferentes alternativas económicas que hasta ahora no te habías puesto a considerar. Repásalas porque pueden ser muy prometedoras y aunque ahora no te estén produciendo lo esperado, poco a poco verás resultados antes que finalice el actual año 2019.

Finalmente si tu signo es del elemento agua, tales como Cáncer, Escorpión o Piscis, ponle punto final a una falsa amistad si está en juego una relación amorosa. Si tu pareja es estable y no tienes quejas, no permitas a una intromisión ajena afectarla con sus comentarios críticos, y no dejes que nadie te juzgue ni censure tu vida. Una cosa es escuchar buenos consejos de amigos prudentes y otra es permitir que terceras personas traten de dirigirte y dominarte.